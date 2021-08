İstanbul Avcılar'da yine balkon çöktü

Avcılar Merkez Mahallesi Menekşe Sokak’ta bulunan 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı’nın 4’üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine Avcılar Belediyesi ile itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, binanın çöken balkonunda bulunan tehlike yaratan parça ve eşyaları sepetli merdiven aracı ile almayı denedi. Ancak, bunun görevliler ve araç için tehlike oluşturabileceği göz önüne alınarak bundan vazgeçildi.

Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri binanın çevresinde önlem aldı. Sökülen kapılarla çevresinde bariyer oluşturulan binada iki dairesi bulunan ve arkasındaki 130 metrekareye yakın arsası bulunan Serdar Kömürcü’nün kalmaya devam ettiği belirtildi. Çevrede bulunanlar, diğer bina sakinlerinin kendi aralarında bir müteahhit ile anlaştığını, binanın arsasında önemli pay sahibi ve iki dairesi bulunan Kömürcü’nün onayını almadığını bu nedenle boşaltılan binanın henüz yıkım aşamasına gelmediğini söyledi.

ÇEVREDEKİLER BİNANIN YIKTIRILMASINI İSTEDİ

Bitişik binada oturanlar, balkonu kendiliğinden çöken binanın bir an önce yıktırılmasını istedi. Yan binada oturanlardan Mustafa Yücel, boş binanın evlerinin üzerine yıkılması veya araçlarını otoparklarına götürürken üzerlerine parça düşmesinden korktuklarını söyledi. Mehmet Peker de, demirleri çürük binanın bir an önce yıktırılmasını beklediklerini vurguladı. Hemen yakında iş yerinde çalışan Emin Can Yıldırım, motosikleti ile geçtikten hemen sonra büyük gürültü ile balkonun çöktüğünü, ucuz kurtulduğunu anlattı.

10 AYDA 5 BİNA BALKONU

Kentsel dönüşümün son dönemde arttığı Avcılar’da son 10 ayda 5 binanın balkonları kendiliğinden çöktü. Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak’taki 5 katlı binanın balkonu 11 Ekim 2020'de çökmüş, iki araçta hasar meydana gelmişti. Merkez Mahallesi Demir Sokak’ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, 15 Aralık 2020’de henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın üstten iki balkonu demirleri sökülürken gürültü ile çökmüş, 2 işçi ağır yaralanmıştı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi’ndeki Martı Sokak’ta saat 06.30 sıralarında 4 katlı binanın 3’üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çökerken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde saat 01.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’nde 4 katı binanın balkonları yine kendiliğinden çökmüş ardından bina mühürlenmişti.