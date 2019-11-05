Maltepe’nin parası Adalar’a Kendi işçisine haklarını veremediği için çöp dağları ile boğuşan CHP'li Maltepe Belediyesi, CHP’li Adalar Belediyesi’ne yüzbinlerce liralık kıyak yaptı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 04:00 Yeni Şafak