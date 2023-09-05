Mamak Belediye Başkanı Köse 'ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor' diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor

aklaşık 5 aydır burada trafikle ilgili ulaşımla ilgili insanlar zor durumlar yaşıyor. Biz önceki aylarda buraya gelmiştik. Özellikle TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan insanların ve Şirintepe'de yaşayan insanların bu yolu kullanamadıklarını ifade etmişlik. Dün yoğun bir yağmur yağdı ve bu yol kullanılamaz hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyaçları konusunda çok duyarlı değil. İş yapıyormuş gibi gözüküyor; ama bunu algıyla 1'se bin gösteriyor. Algıyla çukurlar kapanmıyor, asfalt atılmıyor. İşte algının gelip çarptığı duvar burası. Burası Şirintepe ve Dutluk mahallelerini birleştiren 1031'nci Cadde. Çok üzücü bir durum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliğinin sonucunu halk ödüyor"