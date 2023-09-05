Mamak Belediye Başkanı Köse 'ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor' diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sağanak nedeniyle su baskını yaşanan mahallede incelemede bulundu.
'Ankara halkı Mansur Yavaş'a gereğini yapacak'
Bu hafta içerisinde yol çalışmasını Büyükşehir Belediyesi toparlamazsa, kendilerinin sorumluluk alacaklarını söyleyen Köse, "Burası ASKİ'nin kazdığı bir yer ve 4-5 aydır böyle. Ben şunu sormak istiyorum. Burası Çankaya'da olsaydı buna izin verirler miydi? Şirintepe halkı bunu hak ediyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı hayali yüzünden Ankara'yla ilgilenmedi ve tüm Ankara kaybetti. Seçimlerde biz yeniden milletimizin huzuruna çıkacağız. AK Parti'li belediyelerin yaptığı hizmetler ortada. Ankara'ya dünya başkentleri arasındaki yerini inşallah tekrar kazandıracağız. 31 Mart seçimlerinde Ankara halkı Mansur Yavaş'a gereğini yapacak" dedi.