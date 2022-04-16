Murat Köse, Ankara Büyükşehir Meclisi'nin Nisan ayı meclis toplantısı 5. birleşiminde açıklamalarda bulundu. Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "Kabile Belediyesi" olduğunu iddia etti. Köse, "Kabile Belediyesi" tanımladığı şemada yer aldığını iddia ettiği isimleri tek tek açıkladı.

'BURASI ÜLKENİN BAŞKENTİ'

Köse; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kariyer ofisi olmadığını belirterek, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi… Ülkenin başkenti… Ama Belediye de, Ankara da umurunuzda değil. Niye olsun? Kaygılarınız başka" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ GRUP TARAFINDAN YÖNETİLİYOR'

Murat Köse; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından da "Mansur Yavaş Kabilesi" olarak tanımladığı ekipte yer aldığı iddia edilen isimleri paylaştı. Murat Köse, söz konusu paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Yükselciler", "Servetçiler" ve "Fırsatçılar" olarak tanımladığı üç grup tarafından yönetildiğini savundu.

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Murat Köse'nin, Twitter hesabından paylaştığı isimler ve isimler hakkındaki iddiaları şöyle:

"YÜKSELCİLER"

Yüksel Arslan (Özel Kalem Müdürü)

Belediyeye alınan 15 binin üzerindeki kişinin 10 bininin referansı. 'Arslan'a tabi kişilerin kayda değer bir kısmı işe gelmeden maaş alıyor ya da belediyeye bir katkı koymadan mesai dolduruyor.

Belediye bürokrasisinin korkulu rüyası… 7/24 Mansur Yavaş'a götürdüğü dedikodularla istediğini görevden aldırıyor, istediğini göreve getiriyor.

Başkanlığını yürüttüğü ASKİ Spor üzerinden örtülü bir ekonomiyi yönetiyor."

OYNAT 01:38 Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tek tek ifşa etti: Mansur Yavaş'ın Kabilesi Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis toplantısında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeyi 'kabile' gibi yönettiğini açıkladı. Köse, kürsüde elinde tuttuğu şemada yer alan kişilerin siyaset ya da belediyecilikle ilgini iddia ederek, isimleri tek tek açıkladı. Köse'nin ifşası, mecliste gerginliğe neden oldu. BiP'te paylaş

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"Ertan Işık (CHP'li 'çakma ülkücü' meclis üyesi)"

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Mansur Yavaş'ın kadrolu tetikçisi…

Görevi, Yavaş belediye giriş yaptığı andan itibaren makam odasında Yavaş'ın yanında durmak.

Yavaş'a yakınlığını kullanarak iş takibi yapmak…

Mesleği bilinmiyor, komisyonculukla geçiniyor.

Yavaş'ın güvenini kaybetmemek ve iş takibi yapabilmek uğruna her türlü iftira atabilme, çıkarları uğruna Yavaş'ın dostu düşmanı herkesle diyaloğa girme eğiliminde.

Yavaş kullanışlı aparatı Ertan Işık'la zaman zaman partisi CHP ile ipleri gerip, gevşetme hamleleri de yapmakta."

"Atilla Çelik (Sözde İYİ Parti'li meclis üyesi Mansur Yavaş'ın hemşerisi)"

"Ertan Işık'ın uydusu… Ertan Işık'ın yaptığı iş takiplerini meşrulaştırmak için Yavaş'a yönelik göstergesi. Onun da tek mesaisi Mansur Yavaş belediyeye gelir gelmez yanında olmak. Ziyaretlerinde gölge gibi yanında olmak…"

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"SERVETCİLER"

"Servet Avcı (Mansur Yavaş'ın Başdanışman)"

"Koruma ordusuyla gezen küskün başdanışman.

Belediyenin farklı birimlerinde kendisi ve adamlarıyla iş takibi yapıyor.

Yüksel, Atilla ve Ertan'la düşman. Kendisine bunlar tarafından yapılan suçlamalara karşı Yeniçağ Gazetesi'nde yazdığı köşelerde karşılık veriyor.

17 Ocak 2022 tarihinde yazdığı Serpico başlıklı yazıda A.B.B. deki yolsuzlukları bir meteforla anlattı. Bir suç duyurusu şeklinde belediyede yolsuzluklar olduğunu kendisinin de bunu ifşa ettiği için sistemden uzaklaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yakın geçmişte Ertan ve Atilla'nın ASKİ'de iş takibi yaptığı dosyaları Mansur Yavaş'a verdi. İstediği karşılığı alamayınca belediye şirketindeki görevinden ayrıldı.

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Serpico yazısında Servet Avcı'nın 'yolsuzluk var' iddiasına karşılık Mansur yavaş sessiz kaldı."

"Halil İbrahim Yılmaz (ATO Baskan Yardımcısı-Kent Konseyi Başkanı- Mansur Yavaş'ın maaşlı danışmanı)"

"Servet Avcı'nın ekürisi...Tüm seçimlerde Mansur Yavaş'ın gölgesi

ATO'nun tüm imkanlarını Yavaş'ın emrine soktu.

Yavaş'ın yeri geldiğinde CHP ve İYİ Parti'yle yeri geldiğinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisinde maymuncuk görevi görüyor.

Son yapılan EKOİKLİM organizasyonunda da Beren Saat'in iktidar eleştirisinin mimarı. Aynı organizasyonu Mansur Yavaş'ın PR projesine dönüştürdü."

"Halil İbrahim Sarı (Mansur Yavaş'ın 40 yıllık yol arkadaşı- A.B.B. şirketi BELKA Genel Müdürü)"

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"Genel Müdürlüğü'nün ilk yılında bir yandan iş kovaladı bir yandan Yükselciler grubunun iş takiplerini Mansur Yavaş'a raporladı.

Yükselcileri gönderemeyince kendi gitti.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Yükselcileri hırsızlıkla ve karaktersizlikle suçladı.

*Geçtiğimiz günlerde yeniden BELKA Genel Müdürü oldu. Yükselciler tedirgin.."

"FIRSATÇILAR"

"İhsan Yavaş: Mansur Yavaş'ın yeğeni"

"Her seçimde yanındaydı. Yavaş yönetime geldikten sonra bir süre daha yanında durduktan sonra şirketine geri döndü.

*M.Y.'nin itibarıyla hem Ankara'da hem CHP'li belediyelerde büyük iş takibi yapıyor"





"Emre Özmen: Mansur Yavaş'ın yaveri"

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"* ASKİ Spor Koordinatörüydü.

Pek çok sabıkası var. Belediyede tehditle şantajla is takibi yaptı. Sonrasında hapse girdi. Hapiste Yükselciler sahip çıkmadı. Hapisten kaçtı. Yükselciler tedirgin.."

"Ahmet Öksüz: Görünüşte BUGSAŞ da personel."

"Emre Özmen'in yancısı... Emre oyun dışında kalınca Yüksel'le arasındaki postacı... Belediyenin milyonlarca liralık bütçeli FOMGET takımının yöneticisi...

Mansur Yavaş kendisine mütevazi giyiniyor diye PR yaptırıyor. Ama Öksüz'ün 1 günlük giydiği kıyafetin fiyatı 3 aylık maaşına denk."

"Bülent Süzer: (ANKETTE danışman kadrosunda)"

"Ancak asıl görevi ABB personeli üzerinde mafyatik baskı kurarak sol sendikalara geçmeye zorlamak.

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Mansur Yavaş ile olan ilişkisini çeşitli iş takiplerinde kullanıyor."

"Mustafa KOÇ (ABB de zabıta daire başkanı)"

"Sosyal hayatı hareketli… Emre Özmen ve Ahmet Öksüzün ağabeyi... Son dönemde Ahmet'in tehdit edip çıkar sağladığı kişileri korkutmak için Mustafa Koç'un makamını kullanıyor. Renkli sosyal hayatının sistem sağlayıcısı da yine Ahmet Öksüz.."