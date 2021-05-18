Mamak’ta kitap kapınızda: 17 günde 157 talep, 286 kitap

Kademeli normalleşme sürecinde de projeyi 65 yaş üstü vatandaşlar, evden çıkamayan vatandaşlar ve evi ile kütüphane arasındaki mesafe uzak olan vatandaşlar için sürdürmeye devam edecek belediye, projenin ilk gününden itibaren 286 kitabı 157 vatandaşın ayağına getirdi. Gençleri kütüphanelere ve kitap okumaya davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphaneye gelemeyenlere kitaplarını biz ulaştırıyoruz. Kademeli normalleşme sürecinde de yavrularımızı kütüphanelerimize bekliyoruz” dedi.

Motorize ekipler teslim ediyor

Proje kapsamında Mamaklı vatandaşların www.mamak.bel.tr adresi üzerinden talep formunu doldurarak istedikleri kitaplar, belediye ekiplerince motorilize ekipler tarafından ücretsiz olarak kapılarına getiriliyor. Kitap talep eden gençlerin aynı zamanda kütüphane üyelikleri gerçekleştirilirken yine okuyucu bebek ya da çocuk ise, ekipler onlara ayrıca hediye boyama seti ve bir adet dergi hediye ediyor.

REKLAM

Vatandaşlardan tam not

Kampanyaya katılanların kitapları evlerine kadar gelirken vatandaşlar uygulamadan bir hayli memnun. Evlerinde kaldıkları süreçte kitap okuduklarını, kitap okumayı sevdiklerini kaydeden vatandaşlar, “Mamak Belediyesi’ne teşekkür ederiz, yerinde bir uygulama. Evlerimizde kaldığımız süreçte, bizler için güzel bir sürpriz oldu. Başta Belediye Başkanımız Murat Köse olmak üzere Mamak Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.