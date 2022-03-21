​Mamak’ta kura heyecanı yaşandı

Mamak Belediyesi Prof. Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, kura heyecanına ev sahipliği yaptı…

Mamak Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 548 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kura törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sımralı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ankara artık bir 'bekleyenler' şehri değil eser üreten bir şehirdir

Ankara’nın, artık 30 yıl öncesinin Ankara'sı olmadığını ifade eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşımızın, hemşerilerimizin sesi duyuluyor, dünyada eşi görülmemiş bir hızla projeler bitiyor, yatırımlar tamamlanıyor. Ankara artık bir 'bekleyenler' şehri değil eser üreten bir şehirdir, büyük Türkiye'nin güçlü başkenti, dünya başkentidir" dedi.

3 milyon konutun dönüşümünü yaptık

Türkiye'de bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü yaptıklarını belirterek toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar belki dünyada eşi benzeri olmayan bir dönüşüm yaptık. Tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. Yerinde, gönüllü ve hızlı yapmaya gayret gösterdik ve bu çerçevede 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, emniyet altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarını da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

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39 bin konut, 400 iş yerinin yapımını tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugüne kadar da Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 39 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu. Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önceki etaplarda yaklaşık 3 bin konutun tamamlandığını da anımsatan Kurum, Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi ile Anayurt ve Gülseren'de yaklaşık 1400 konutun yapımında da son aşamaya gelindiğini, en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

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Mamak'a toplam 4 bin 921 konut kazandıracağız

Yeni Mamak Dönüşümü Projesi kapsamında Mamak'a toplamda 4 bin 921 konut kazandırmış olacaklarını ifade eden Bakan Kurum, ayrıca Mamak Dutluk Mahallesi'nde gençlik merkezi ve cami inşaatların gelecek yıl bitirileceğini, İller Bankası eliyle yapımı devam eden Mutlu Ege Spor Kompleksi'nin de temmuz ayında hizmete sunulacağını kaydetti. Bakan Kurum, Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek hak sahibi vatandaşların yeni yuvalarında sağlık, mutluluk, huzur içinde oturması temennisinde bulundu.

Mamak Gıpta ile bakılıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “Gecekonduların yoğun olduğu 20 yıl öncesindeki Mamak ile şimdiki Mamak’ı karşılatırıldığında, Mamak herkesin gıpta ile baktığı bir şehir haline geldi.”

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Konut sahibi olmak ulaşılabilir oldu

TOKİ konutlarının vatandaşlara sağladığı en önemli katkının, üretilen konutların her gelir düzeyindeki vatandaşlılarımıza zorlanmadan konut edinme hakkını sağlaması olduğunu ifade eden Başkan Murat Köse, “Böylece ev sahibi olmak her vatandaşımız için erişilebilir, ulaşılabilir olmuştur. Burada Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve verdiği katkılar için çok değerli Bakanımız Murat Kurum’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

Millet Bahçesi'nin ihalesinin de 17 Mayıs'ta yapılacak

Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine yönelik bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ankara'da planlı, nitelikli, çevreyi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyen önemli projeler geliştirildiğine dikkat çekti. Bulut, "TOKİ tarafından Ankara'da 89 bin konut projelendirilmiş olup bu konutların 82 bini tamamlandı, 7 bin 300 konutun da inşaatları devam etmektedir" dedi. Bulut, Mamak Millet Bahçesi'nin ihalesinin de 17 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

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Bakanım sözünü tuttu

Çekiliş esnasında semt sakini Mehmet Parlak da konutların teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Parlak, "Bakanım yıllar önce bana verdiği sözünde durdu, çok şükür bugünlere eriştik. Allah hayırlı uğurlu etsin." ifadesini kullandı.