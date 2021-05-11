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ANKARA

Mamak'ta led ekranlara Filistin bayrağı yansıtıldı

Mamak Belediyesi ilçede bulunan Led ekranlara Filistin bayrağı yansıtarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamakta led ekranlara Filistin bayrağı yansıtıldı
Mamak Belediyesi'nden Filistin'e destek.

Mamak Belediyesi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Mescidi Aksa'ya karşı yönelik çirkin planlara karşı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla belediye hizmet binası başta olmak üzere, led ekranlar, totemler ve Samsun Yolu kenarında 40 metre yüksekliğe sahip kule ve 37 adet Türk bayrağının dalgalandığı Anıt Bayrak Park’a Filistin bayrağı astı. Türk ve Filistin bayrağının yan yana dalgalandığı ve başkentin giriş noktası olan Anıtbayrak park aynı zamanda özel donanımlarla ışıklandırıldı. Her bayrağın altına konulan projektörlerle Mamak, Filistin bayrağının renklerine büründü.

Kudüs bir ümmetin özgürlük mücadelesidir

Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşuyla dünyanın beşten büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kudüs sıradan şehirlerden biri değil. Müslümanlar için Kudüs hasrettir, ecdadın mirasıdır. İsra'nın durağı, miracın basamağıdır. Kudüs, ilk kıble ve peygamberler şehridir. Kudüs, Müslümanların namusudur ve hamdolsun, tüm Müslümanlar bunun bilincindedir. Mamak’tan tüm Dünya'ya sesleniyoruz: Kudüs bizimdir ve bu canlar bu bedende kaldığı sürece Müslümanların kalacaktır" dedi. Tüm Dünya'ya "Dünya 5'ten Büyüktür" mesajını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun ümmet için bir örnek olduğunun altını çizen Başkan Köse, “Kudüs bir ümmetin özgürlük mücadelesidir " dedi.

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