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ANTALYA

Mango, muz, phisalis, Passiflora, Ejder: Çiftçiler geleneksel ürünlerde maliyet artınca tropik meyvelere yöneldi

Antalya’nın Kumluca İlçesinde domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerde üretim maliyetleri artınca çiftçiler, ejder başta olmak üzere mango, muz, phisalis, Passiflora gibi alternatif türler üretmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Mango, muz, phisalis, Passiflora, Ejder: Çiftçiler geleneksel ürünlerde maliyet artınca tropik meyvelere yöneldi
Ejder meyvesi

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ilçesinde, ejder başta olmak üzere mango, muz, phisalis, Passiflora gibi tropik ürünlerin üretimi giderek artmaya başladı. Üretimi kolay olan ürünlerin, çiftçiye de bir masrafı olmuyor. Çiftçiler, domates, biber ve patlıcan gibi diğer sebzelere göre daha çok gelir getirdiği için tropik meyve sebzeler üretmeyi tercih ediyor.

İHA

“Çiftçiler alternatif çeşitlere yöneldi”

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca’da, birçok ürünün Türkiye’nin başka bölgelerinde de üretildiği, sebze ve meyvelerin hasat tarihi aynı mevsim veya aynı aya rast geldiği için arz fazlalığı meydana getirdiğinden çiftçilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, “Kumluca ilçemiz örtü altı tarım merkezlerinden birisidir. Bölgemizde, genel olarak domates biber ve patlıcan gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Fakat Türkiye’nin birçok bölgesinde artık bu tür yetiştiricilik yapılıyor. Aynı dönemde aynı ürünler yetiştirildiği için çiftçilerimize biraz daha ekonomik açıdan olumsuz yansıyor. Daha az gelir getiriyor. Bu nedenle çiftçilerimiz alternatif ürün arayışına girdiler. Bunlardan en önemlisi Ertan Parçaoğlu’nun buraya Güzören Köyünde yapmış olduğu 4 dekarlık alanda mango yetiştiriciliğidir. Mango yetiştiriciliği sayesinde çiftçilerimiz farklı ürünlerle tanışacak. Gelirleri diğer ürünlere göre biraz daha yüksek olacak” dedi.

İHA

“4 dönümlük serasında 2 çeşit mango üretimi yapıyor”

4 dekarlık alanda mango üretimi yapmaya başladığını belirten Ertan Parçaoğlu, “Meyvesi iri ve yeşil olan çeşit Keyt, küçük ve kırmızıya yakın renkte olan türün çeşidini bilmiyorum. Küçük olan çeşit daha çok meyve veriyor. Lezzeti de iri ve yeşil olandan daha iyiydi. Ama yeşil ve iri olan mangonun ömrü 1 ay, küçük ve kırmızı olan çok meyve veren mango türünün raf ömrü ise 1 hafta ” diye konuştu.

İHA

Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu: Bu yılın ilk ejder meyvesi hasadını yaptılar, 45 bin meyve bekliyorlar
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Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu: Bu yılın ilk ejder meyvesi hasadını yaptılar, 45 bin meyve bekliyorlar

“Türkiye’nin her yerinde Kumluca’daki gibi tarım yapılsa hiçbir tarımsal ürünü ithal etmek durumunda kalmayız”

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, “Şu anda Antalya’nın Kumluca İlçesinde, Bir ejder meyve bahçesindeyiz. Uzak doğu meyvesinin denemesini yapmışlar burada. Çok da başarılı olmuşlar. Bol bereketli kazançlar diliyorum. 30 yıllık meslek yaşamımın 25 yılında Türkiye’nin birçok yerinde görev yaptım. Ama şunu iftiharla söyleyebilirim ki Kumluca da yılın 10 ayında çok profesyonel ve çok iyi bir şekilde yapılmakta. Ziraatçı arkadaşlarımla da bir araya geldiğimde sürekli dile getiriyorum. Burada ki gibi Türkiye’nin her yerinde böyle tarım yapılsa Türkiye hiçbir tarım ürününü dışarıdan ithal etmek durumunda kalmaz” şeklinde konuştu.

İHA

Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor
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“Birçok köyde kahvehane yok”

Kumluca ilçesinde vatandaşların tarımsal alanlarda çalışmaktan kahvehaneye ayıracak zamanları olmadığı için birçok mahalle ve köyde kahvehane olmadığını belirten Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, “Mahallelerimizi, köylerimizi gezdiğimiz zaman şaşırtıcı şeylerle, durumlarla karşılaşmaktayım. Sosyolojik bir durum, insanlar sürekli çalıştığı için bizim bazı köylerimizde kahve yok. Şu anda elimizde gördüğünüz ejder meyvesi de alternatif ürünler kapsamında. İlçemize getirilen ve dikimi yapılan yaklaşık 3 dönüm alanda 2 yıl içinde çok başarılı bir şekilde üretimi yapılan direk yurt dışına ihraç ediliyor. Çiftçilerimizin ifadelerine göre diğer sera ürünlerinden verimli olduğunu öğrendik. Daha çok gelir getirmesi bundan sonra üretimini yapacak çiftçilerimiz içinde teşvik edici gelişmeler. Bugün burada bulunmamızın sebebi, bu tür ürünleri yerinde görmek. Az önce bir mango bahçesini gördük. Mango bahçesi de yine tropikal meyve bahçesi, deneme amaçlı yapılmış. Mango bahçesinde de kısa sürede güzel sonuçlar elde edildiğini gördük” ifadelerini kullandı.

İHA

Tropikal meyveler yok satıyor: Yeter ki çiftçi üretsin
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Tropikal meyveler yok satıyor: Yeter ki çiftçi üretsin

“Tropik meyvelerin denenmesinde kurum, STK ve üniversitede işin içinde olacak”

Kumluca’nın yılın 10 ayı tarım yaptığını belirten Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "İlçe Tarım, İlçe Ziraat Odası, ilçe Ticaret Odası ve üniversite de bundan sonra bu deneme üretimlerinin içinde olacak. Tarımın başkenti dediğimiz Kumluca, yılın 10 ayı tarım yapmakla bunu gösteriyor. Alternatif ürünler de önemli bir aşama kaydedeceğine inanıyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

İHA

Gıda ticaretinin 'yeni yıldızı' tropikal meyveler
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Gıda ticaretinin 'yeni yıldızı' tropikal meyveler

“Domates biber ve patlıcan da dönüm maliyeti 25 bini geçti”

İşçi, koruyucu ve besleme ürünlerinin artmasından dolayı geleneksel sera üretiminin yapılamaz hale geldiğini belirten Ejder üreticisi Ercan Tuncel, “2020 Ağustos’unda ilk hasadını yaptım. İlk hasadımı 2 ton olarak yaptım. Bu yıl 3.5 ton meyve hasat ettik. Şimdi üzerindeki meyveleri de hasat edince tahminim sezonu 6 ton ile tamamlayacağız. 3. yılı yani yeni sene tam verimli olan yıl olacak.

İHA

Diğer sebzelerde yıllık 10 bin lira ilçe gübre maliyeti çıkıyorsa bu üründe bin lira. Dönümdeki masrafımız diğer ürünlere göre 10 da 1 oluyor. Ben ihracatçıya veriyorum. O da İngiltere’ye gönderiyor. Kilosunu ilk hasatta 45 liraya sattım. Geçen hafta ürün bollaştığı için 35 liradan sattım. 3 bin metrekare 5 tane direk var. Her direğin dibinde 4 fidan var. Başka sebzelerimiz de var. Biz yoğunluğu ejder meyvesine verdik. Sebze oldukça masraflı olmaya başladı. Dönüm masrafı 25 B-bin liranın üstüne çıktı. İşçi sıkıntımızda var. O yüzden ejder üretimi daha kazançlı” dedi.

Adını bile duymadıkları bitkiden 25 bin lira kazandılar: Yeni duyduk ama iyi talep görüyor
FOTOĞRAF 6
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İlçe kırsalındaki Dağkadı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi kadınlar, yaklaşık 2 yıl önce ABC Deterjan firması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan kirpi otu olarak da bilinen ekinezya ile tanıştı.
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Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 32 kadın, firma tarafından verilen 200 bin liralık destekle 5 dönüm araziye ekinezya dikti.
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Bölgeye tam uyum sağladığı görülen ve bu sene içinde 4 kez hasat yapılan bahçede 5'inci hasada hazırlanan kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğüyle alınan 8 arı kovanı sayesinde de ekinezya balı üretmeyi başardı.
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Ekinezya bitkisini ve balını Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderen kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Ekinezya yetiştirmenin çok zor olmadığını kaydeden Sevilay Yılmaz, Daha önce ekinezyayı hiç duymamıştık. Çok memnunuz, bu yıl çok güzel para kazandık. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz. 32 kadın olarak başladık, şimdi aktif 15 kadın çalışıyoruz. Arazi yapımız müsait, gelecek yıllarda ekim alanını daha da genişleteceğiz. Bu yıl çok iyi talep gördü. İnsanlar bu bitkiyi tanıdıkça ilgi daha da artacak. ifadelerini kullandı.
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Adını bile duymadıkları bitkiden 25 bin lira kazandılar: Yeni duyduk ama iyi talep görüyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilikle uğraşan kadınlar, daha önce adını bile duymadıkları ekinezya bitkisini toprakla buluşturdukları 5 dönüm araziden kazanç sağlıyor.

Daha önce görmediğiniz tropikal meyveler
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Boynuzlu kavun (Melano ya da Kiwano): Tadı salatalık, kabak, muz, limon arasında diye tarif ediliyor
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Ejder meyvesi (Pitaya, Dragon fruit): Bu meyvenin tadı kiviye ya da kavuna benziyormuş.
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Miraculin: Tatsız olan meyve yendikten sonra yapılan bilimsel incelemelerde meyvede bulunan ve miraculin denilen bir çeşit glikoprotein, dilin üzerini bir saat kadar kaplayarak, dilin ekşi ve acımsı tatları almasını önlüyor. Bu durumda bu meyve yendikten sonra yenen diğer şeylerin tatlı olarak algılanmasına neden oluyor.
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Ekmek meyvesi (Artocarpus altilis): Armudu andıran bu meyve Hindistan'a özgü ve kutsal sayılıyor.
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Bael: Armudu andıran bu meyve Hindistan'a özgü ve kutsal sayılıyor.
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Cocona: Bu meyve Güney Amerika'da yetişiyor ve tadı limon ile domates arasında.
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Çerimoya: Güney Amerika'nın serin bölgelerinde yetişen bu meyvenin tadı çilek, papaya, ananas karışımı olarak tarif ediliyor.
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Duku: Güney doğu Asya'da yetişen duku, görüntüsü sarımsağı andırsa da tadı üzüm ile greyfurt arasındaymış. Ağacının kabuğu da akrep sokmalarına karşı kullanılıyormuş.
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Jabuticaba: Brazilya'nın güneyinde yetişen bu bitki muhteşem bir antioksidan.
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Mammea americana: Jamaika'da oldukça popüler olan bu meyve, Amerika kayısısı olarak biliniyor.
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Marula: Bu meyve hakkındaki şehir efsanesi çok ilginç. Dallarda bekleyen marula meyvelerini yiyen filler sarhoş olup pata küte yerlere düşüyor. Aslında bu hikayenin doğruluk payı var çünkü Afrika'da yetişen bu meyve dalda kaldığı sürede fermente oluyor ve içindeki alkol %17'ye kadar çıkıyor.
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Şeker Elma (Atemoya meyvesi): Amerika kıtasının tropikal bölgelerinde yetişen bu meyvenin içi yumuşacık ve kremsi.
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Noni: Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yetişen Noni görüntü olarak duta benziyor. Bu meyvenin ağır bir kokusu ve keskin bir tadı var.
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Yıldız elması (CaimitoStar Apple): Güney Amerika ve Hint Adalarında yetişen yıldız şekilli mor elma güzel kokulu ve tatlı.
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Platonia: Amazon ormanlarında yetişen bu meyve tatlı ekşi bir tada sahip ve fosfor, demir, C vitamini açısından oldukça zengin.
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Rambutan: Filipinler, Malezya ve Endonezya'ya özgü Rambutan bu ülkelerde sokaklarda satılıyor.
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Safou: Diğer adı tereyağı meyvesi. Afrika'ya özgü bu meyve pişirildiğinde tereyağına benzer bir kıvam ve lezzet alıyor. Meyvenin %47si de yağ.
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Somondudu: Ahudududan daha lezzetli ve C vitamini açısından da daha zengin.
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Yıldız meyvesi: Bu meyvenin anavatanı Güneydoğu Asya'dan geliyor. Muz gibi yeşilken toplanan bu meyve buralara ulaşana kadar sararıyor elma, armut, limon arası tadını alıyor.
Daha önce görmediğiniz tropikal meyveler
Genellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında yer alan bu tuhaf meyvelerin büyük bir kısmı çoğu insan tarafından bilinmiyor. Görenlerin iştahını açan bu meyveleri, market raflarında görünce şaşırmamanız için en ilginçlerini sizin için seçtik...


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