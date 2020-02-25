Antalya haberleri: Tropikal meyveler yok satıyor! Tropikal meyveler yok satıyor: Yeter ki çiftçi üretsin Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ve komşu ilçelerinde yetişen yaklaşık 42 cins tropikal meyve ile tanıtım yapan iş adamı Mustafa Ezici, üreticileri tropikal meyve üretmeyi önerdi. Tropikal meyvelerin katma değeri ve kar marjının diğer meyve ve sebzelere göre çok daha yüksek olduğuna vurgu yapan Mustafa Ezici, tropikal meyvede pazar sorunu olmadığını söyledi. Ezici, "Mangonun tanesini şu anda 20 liraya satıyoruz. Yaklaşık 550-600 gram arasında. Passion fruitin tanesi 8 lira. Ejder meyvesinin tanesi 30 lira, pikan cevizinin kilosu 60 lira. Bunlara birçok alıcı var ve bunlar satılıyor. Avokadonun tanesini 10 liradan satıyoruz. Üreticinin ürününü birebir tüketiciye ulaştırabiliyoruz. Yeter ki çiftçi üretsin.” dedi.

Haber Merkezi 25 Şubat 2020, 09:43 Son Güncelleme: 25 Şubat 2020, 09:43 İHA