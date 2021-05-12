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Gündem Manisa şehidini uğurladı Cenazede gözyaşları sel oldu
MANİSA

Manisa şehidini uğurladı: Cenazede gözyaşları sel oldu

Suriye İdlib’te TSK’nın ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düşen Teğmen Osman Alp, memleketi Manisa Akhisar’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Talip, annesi Gülten, eşi Simge ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 2 yaşında Serenay isimli bir de kızı vardı. Şehidin cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa şehidini uğurladı: Cenazede gözyaşları sel oldu​
2017’de evlendiği öğrenilen Osman Alp’in 2 yaşında bir kızı vardı.

Suriye’de teröristlerin roketli saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Pazartesi günü Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki İdlib’de ikmal konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Piyade Teğmen Osman Alp (30) şehit düştü, yaralanan 4 asker ise hastanede tedavi altına alındı. Şehit teğmenin Manisa’da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşarken, baba Talip Alp ise metanetini korudu.

Piyade Teğmen Osman Alp
Piyade Teğmen Osman Alp

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İÇİMİZ YANIYOR

  • Acılı baba, “Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Allah’ın takdiri” dedi. Eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin yakınları da baba ocağına akın etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay’daki törenin ardından hava yoluyla memleketi Manisa’ya getirildi. Akhisar’a bağlı Muştular Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit asker için Harmanyeri mevkiinde cenaze namazı kılındı. Şehit Alp, mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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