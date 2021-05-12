Manisa şehidini uğurladı: Cenazede gözyaşları sel oldu Suriye İdlib’te TSK’nın ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düşen Teğmen Osman Alp, memleketi Manisa Akhisar’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Talip, annesi Gülten, eşi Simge ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 2 yaşında Serenay isimli bir de kızı vardı. Şehidin cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2021, 02:24 Yeni Şafak