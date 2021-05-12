Manisa şehidini uğurladı: Cenazede gözyaşları sel oldu​

Suriye’de teröristlerin roketli saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Pazartesi günü Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki İdlib’de ikmal konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Piyade Teğmen Osman Alp (30) şehit düştü, yaralanan 4 asker ise hastanede tedavi altına alındı. Şehit teğmenin Manisa’da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşarken, baba Talip Alp ise metanetini korudu.
İÇİMİZ YANIYOR
- Acılı baba, “Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Allah’ın takdiri” dedi. Eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin yakınları da baba ocağına akın etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay’daki törenin ardından hava yoluyla memleketi Manisa’ya getirildi. Akhisar’a bağlı Muştular Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit asker için Harmanyeri mevkiinde cenaze namazı kılındı. Şehit Alp, mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.