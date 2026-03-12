Manisa ve Mersin’de rüşvet operasyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, haziranda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in cenaze törenini fırsat bilip eksikleri bulunan bir fabrikaya faaliyet izni verdi. Bu işlem için yetkisi olmayan Pınar’ın imza karşılığında danışmanlık ücreti olarak 30 milyon TL rüşvet aldığı iddiası Manisa’yı karıştırdı. İddiaların araştırılması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu belediye içinde inceleme başlattı. Merhum Başkan Zeyrek’in cenaze töreninin yapıldığı gün Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait faaliyet iznine ilişkin işlemlerin, olağan prosedürlerin dışında hızlandırıldığı tespit edildi.

İFADEDE ÇELİŞKİLER VAR

Soruşturmada Belediye Teftiş Kurulu’na ifade veren Oğuz Murat Pınar, verilen belgenin “işyeri açma ve çalışma ruhsatı değil, geçici üretim izin belgesi” olduğunu savundu. Ancak Pınar devamında 17 Haziran 2025 tarihli belgeyi kendisinin tek imza ile imzaladığını kabul ediyor. Bu durum savunmanın en önemli çelişkilerinden biri olarak görülüyor. Çünkü belge her ne kadar “geçici izin” olarak tanımlansa da fiilen işletmenin faaliyetini sürdürebilmesine imkan sağlayan bir idari işlem niteliği taşıyor.

OLUMSUZ RAPORA RAĞMEN RUHSAT

Teftiş kurulunun sorularında yer alan en kritik nokta ise inceleme kurulunun olumsuz raporuna rağmen izin verilmesi oldu. Müfettişler Pınar’a, “Birinci sınıf gayrisıhhi müessese inceleme kurulunun olumsuz görüşüne rağmen 17.06.2025 tarihli belgenin tarafınızca tek imza ile düzenlenmesinin sebebi nedir?” sorusunu yöneltti. Pınar savunmasında, “Dosya kapsamındaki belgeler işlemin yalnızca tek kişinin iradesiyle değil, üst yönetim koordinasyonu içinde yürütüldüğünü göstermektedir. Tek imza ile imzalanması hususu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imza yetki yönergesi çerçevesinde EBYS üzerinden alt birimlerden gelen onay sürecinin tamamlanması sonucunda gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

MÜHÜRLEME KARARI UYGULANMADI

Savunma metninde dikkat çeken bir başka detay ise işletmenin kapatılması sürecinde yaşanan gelişmeler oldu. Pınar ifadesinde, eksiklikler nedeniyle işletmenin mühürlenmesi için 24 Mart 2025 tarihinde ekip gönderildiğini doğruladı. Ancak mühürlemenin neden yapılmadığını “İşletmede bulunan ürünlerin bozulması nedeniyle ciddi zarar oluşabileceği bilgisi paylaşılmış, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Genel Sekreter’in bilgisi dahilinde sahadaki ekipler geri çekilmiştir” diye özetledi.





PINAR KIZAĞA ÇEKİLDİ FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Oğuz Murat Pınar soruşturmanın selameti açısından belediyede pasif göreve çekildi. Rüşvet ile ruhsat almaya çalışan fabrikanın üretimi durdurulurken, söz konusu bölge “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, cenaze günü yaşanan skandalla ilgili dosyayı savcılığa verdiklerini açıkladı: “Ferdi Başkan’ın vefat ettiği gün bazı bürokratların usulsüzlüğe karıştığı konuyu savcılığa verdim.”





ÖZEL KALEM GÖZALTINDA

Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in özel kalemi Doğukan Uyan ile Hülya Uyan, Metin Çulcu ve Mustafa Keskin gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra belediyede de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, belediyeden firmalara aktarılan paranın, Doğukan Uyan ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı belirlendi.

MAL VARLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Olayla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Doğukan Uyan, birinci derece yakınları ve mal varlıkların önceki sahiplerinin hesap hareketlerini inceledi. Yapılan incelemelerde, Doğukan Uyan ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarında son yıllarda dikkat çekici artış olduğu, bu taşınmaz bedellerinin üçüncü kişi ve firmalar tarafından ödendiği ortaya çıkarıldı. MASAK raporunda, firmaların banka hesaplarına ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden para girişi olduğu tespit edildi.

16 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Uyan’ın, Mersin’de limon ve narenciye bahçesi niteliğinde 10 adet taşınmazı, 2022-2024 yılları arası Metin Çulcu’ya ait aktif ticari faaliyeti bulunmayan Mermet Otomotiv üzerine satın alınırken, bu işlemler Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterildi. Bu yöntemle 16 milyon 582 bin 499 TL kamu zararına neden olunduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu.





Doğukan Uyan

FATURALARIN YÜZDE 70’İ BELEDİYEYE KESİLMİŞ

Metin Çulcu’ya ait Mermet Otomotiv’in faaliyet adresinde yapılan kontrolde şirketin boş olduğu görüldü ve herhangi bir ticari faaliyete rastlanmadı. İhale teklifinde bulunmadığı ve yalnızca aktif 1 sigortalı çalışanı bulunan şirketin 2022-2025 yılları arasında 179 fatura düzenlediği anlaşıldı. Bu faturaların toplam tutarı 35 milyon 168 bin 977 TL olurken, 27 milyon 761 bin 453 TL tutarındaki 145 faturanın Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine kesildiği belirlendi. Böylece şirket faturalarının yüzde 79’unun belediyeye düzenlendiği anlaşıldı.



