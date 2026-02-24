Rüşvet almamış gönlünden kopmuş

Tutuklanan zanlıların savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan zabıt kâtibi E.B. ifadesinde, “Kimseye çıkar amaçlı bir bilgi vermedim. Hesabıma 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" diye konuştu. Şüpheli polis memuru A.Ö. de hakimlik sorgusunda, İbrahim Tankoş ile Narkotik Şube'den tanıştığını, ailecek görüştüğünü belirterek, ihraç olduğunu bilmediğini söyledi.

Şüpheli polis memuru A.A ise, Esenyurt’ta suç araştırması yaptığı sırada oto galerici olan Serkan Cemal Güney’le tanıştığını belirterek, "Serkan Cemal’in eşi H.G. şüpheli sıfatıyla tanzim edilen ifade alma ve serbest bırakma evrakını tanzim eden kişi bendim. H.G. de gelip ifadesini verdi. H.G'nin ifadesini ben aldım. İfade ve serbest bırakma tutanaklarının ikisini de ben tanzim ettim. Kendi sicilim olan yere imza attım. Serkan Cemal tarafından hesabıma 3 bin lira gönderilmesi konusunda hiçbir bilgim yoktur. Ben, Serkan Cemal’le sadece arkadaşım" dedi.