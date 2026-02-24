Rüşvet almamış gönlünden kopmuş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan 7’si polis, 1 zabıt katibi 14 şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan zabıt katibi E.B. ifadesinde, “Kimseye çıkar amaçlı bir bilgi vermedim. 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" dedi.
‘Casperlar’ yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra önceki gün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 18 zanlının işlemleri dün tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 17'si tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerin sorguları yapıldı. Hakimlik, 7'si polis, 1'i zabıt katibi 14 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararda suçların niteliği, şüpheliler Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş’a ait telefonlarda yapılan inceleme tutanakları, hesap hareketleri ve emniyet tutanaklarının dikkate alındığı, bu kapsamda “kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu” ifade edildi.
RÜŞVETİN CEVABINI VEREMEDİ
Tutuklanan zanlıların savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan zabıt kâtibi E.B. ifadesinde, “Kimseye çıkar amaçlı bir bilgi vermedim. Hesabıma 1 milyon 86 bin lira paranın yatmasının nedeni, benim yapmış olduğum sorgulamalar sonucunda kendisini borçlu hissederek yatırmış olduğu paralardır" diye konuştu. Şüpheli polis memuru A.Ö. de hakimlik sorgusunda, İbrahim Tankoş ile Narkotik Şube'den tanıştığını, ailecek görüştüğünü belirterek, ihraç olduğunu bilmediğini söyledi.
İFADESİNİ ALDIĞI SUÇLUYA YARDIM ETMİŞ
Şüpheli polis memuru A.A ise, Esenyurt’ta suç araştırması yaptığı sırada oto galerici olan Serkan Cemal Güney’le tanıştığını belirterek, "Serkan Cemal’in eşi H.G. şüpheli sıfatıyla tanzim edilen ifade alma ve serbest bırakma evrakını tanzim eden kişi bendim. H.G. de gelip ifadesini verdi. H.G'nin ifadesini ben aldım. İfade ve serbest bırakma tutanaklarının ikisini de ben tanzim ettim. Kendi sicilim olan yere imza attım. Serkan Cemal tarafından hesabıma 3 bin lira gönderilmesi konusunda hiçbir bilgim yoktur. Ben, Serkan Cemal’le sadece arkadaşım" dedi.