Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Emniyette köstebek avı: Casperler’a bilgi sızdıran polisler mahkemeye sevk edildi

Emniyette köstebek avı: Casperler’a bilgi sızdıran polisler mahkemeye sevk edildi

19:1722/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv- 'Casper’lar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne bilgi sızdırdığı belirlenen kişiler mahkemeye sevk edildi.
Arşiv- 'Casper’lar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne bilgi sızdırdığı belirlenen kişiler mahkemeye sevk edildi.

“Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik soruşturmada 17 şüpheliden 16’sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu.

Casperlar' suç örgütü soruşturması kapsamında, bazı kamu görevlilerinin örgüt yöneticilerinin talimatıyla aranma ve yakalama kayıtları ile suç kaydına ilişkin bilgi temin ettikleri belirlendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan örgüt yönetici ile zabıt katibi arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

“Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik soruşturmada 17 şüpheliden 16’sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içine girdikleri tespit edildi. İncelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşan bazı kamu görevlileri aracılığıyla suç kayıtları, aranma ve yakalama kayıtlarına ilişkin sorgulamalar yaptırarak bilgi temin ettikleri belirlendi.



#Casperlarü
#Suç örgütü
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık Maaşı 2026 ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Gelir sınırı kaç TL olacak? Vatandaşlık maaşı son dakika gelişmeleri