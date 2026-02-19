'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 9'u polis 17 zanlı gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütün hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edildi.
Dokuz polis memuru için gözaltı kararı
Bu tespitler üzerine, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi (kendi isteğiyle görevinden ayrılan) polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi.