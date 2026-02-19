Yeni Şafak
'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 9'u polis 17 zanlı gözaltına alındı

09:3319/02/2026, Perşembe
AA
Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle ilişkisi tespit edildi.
Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle ilişkisi tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütün hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edildi.

Dokuz polis memuru için gözaltı kararı

Bu tespitler üzerine, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi (kendi isteğiyle görevinden ayrılan) polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

İnceleme neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada,
"Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir"
ifadelerine yer verildi.


