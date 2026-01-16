Casperlar suç örgütü soruşturmasında 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul’un Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, İzmir’in Çeşme ilçesi başta olmak üzere, çeşitli yerlerde faaliet gösteren, liderliğini "Hamus" kod adlı İsmail Atız’ın yaptığı Casperarlar suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Örgütün, eylemlerinin suça sürüklenen çocuklar üzerinden yaptığının tespit edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin eylemlerinin tespit edilmesi amacıyla, Casperlar suç örgütüyle işbirliği içerisinde olduğu belirlenen 68 suça sürüklenen çocuk tespit edildi.