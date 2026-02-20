Casperlar’ın köstebek ağı deşifre edildi: Hücre tipi çalışan çetede dokuz polis

’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşılığını İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik başsavcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlendi.

UYAP ÜZERİNDEN BİLGİ AKTARMIŞ

Soruşturmada şebeke üyelerine bilgi sızdığı iddia edilen şüphelilerin her adımı takip edildi. Adliyede görevli bir zabıt katibinin UYAP’tan faydalanarak çete üyelerine bilgi sızdırdığı öğrenildi. Şüphelinin çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda, çete üyelerinin şüpheliden "arama kaydı" bilgisi istediği belirlendi. Çete üyelerinin, bilgi aldıktan sonra ödeme yaptıklarına dair mesajlar da yazışmalarda yer aldı.

YAZIŞMALAR DEŞİFRE OLDU

WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalarda, suç örgütü üyesinin zabıt katibine bir kişiye, “Buna bi baktır abi arantısı var mı yok mu sana zahmet” ve “bi aranmasına bakarmısın” şeklinde mesaj gönderdiği, buna karşılık “Temiz abi” şeklinde yanıt verildiği görüldü. Ayrıca konuşmalarda “Sana ödeme çıktım az önce de”, “Aydınlandı konu netleşti abi”, “Herkesi rahatlatıyoruz” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Dosyaya giren ekran görüntülerinde ise resmi sorgu sistemine ait olduğu değerlendirilen bir ara yüz ile “Tutuklu / Hükümlü Fotoğrafı” başlıklı pencerenin bulunduğu görüldü.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tespitin üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 9’u polis memuru, 1’i zabıt katibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i eski polis olmak üzere toplam 17 şüpheliyi gözatlına aldı.

İsmail Atız

HÜCRE TİPİ ÇALIŞIYORLAR

“Casperlar” “hücre tipi” örgütlenmesiyle dikkat çekiyor. Casperlar ile ilgili hazırlanan iddianamede, motosikleti süren çete üyesi, motosiklette arkaya binen tetikçi ve silahı temin eden üyenin birbirini tanımayan hücrelerden seçildiğine dikkat çekiliyordu. Çete liderleri, örgüte yeni katılacak üyeler ile eylemlerde yer alacak örgüt üyelerine motosiklet, para, silah, uyuşturucu madde veriyor. Bu kamu görevlileri de içeriden bilgi sızdırarak çete üyelerini operasyonlardan korumaya çalışıyordu.







