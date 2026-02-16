İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını M.Y'nin yaptığı, Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarını işledikleri tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.