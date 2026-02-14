Yeni Şafak
İstanbul merkezli suç örgütü çökertildi

04:0014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, elebaşılığını M.Y'nin yaptığı, Sancaktepe ve Çekmeköy'de faaliyet gösteren, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 3'ünün yurt dışında olduğu anlaşıldı. Öte yandan 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



