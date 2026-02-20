Emekli polis memurunu evinin önünde yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, 18 Şubat'ta Yeni Mahalle 5113. Sokak’ta meydana geldi. Emekli polis memuru Salim D., evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle Ö.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S.’nin ateşlediği tabancadan çıkan mermi, Salim D.’nin karnına isabet etti. Ö.S., olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salim D., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salim D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.