Sazan sarmalı ile 3 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli yakalandı

13:2020/02/2026, Cuma
IHA
Elazığ.
Elazığ.

Elazığ’da ev almak isteyen aileleri sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon 245 bin lira dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Elazığ'da bir dolandırıcı, sosyal medya üzerindeki ilan sayfasında 3 milyon 250 bin lira satılık ilanında bulunan evin fotoğraflarını alarak aynı evi 2 milyon 150 bin liraya ilana koymuş, ev almak isteyen bir ailesi ise şahıs ile irtibata geçmiş, ardından sazan sarmalı yöntemi ile 2 milyon 31 bin lira dolandırılmıştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen S.Z. (60) ve S.Z.’nin (23) sazan sarmalı yöntemi ile 2 ayrı dolandırıcılık olayından 3 milyon 245 lira vurgun yapıldığı tespit edildi.

2 şüpheli Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalandı ve Elazığ’a getirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#dolandırıcılık
#sazan sarmalı
#elazığ
