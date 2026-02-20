Sazan sarmalı ile 3 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir dolandırıcı, sosyal medya üzerindeki ilan sayfasında 3 milyon 250 bin lira satılık ilanında bulunan evin fotoğraflarını alarak aynı evi 2 milyon 150 bin liraya ilana koymuş, ev almak isteyen bir ailesi ise şahıs ile irtibata geçmiş, ardından sazan sarmalı yöntemi ile 2 milyon 31 bin lira dolandırılmıştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen S.Z. (60) ve S.Z.’nin (23) sazan sarmalı yöntemi ile 2 ayrı dolandırıcılık olayından 3 milyon 245 lira vurgun yapıldığı tespit edildi.