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Manisa'da geziden dönen 2 öğrenci servisi çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı

Manisa'da geziden dönen 2 öğrenci servisi çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı

14:1822/04/2025, Salı
AA
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9 öğrencinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
9 öğrencinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenci servisinin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı.

Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde aynı okul öğrencilerinin bulunduğu Tarık Bozdağ yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada 9 öğrenci yaralandı.


Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Öğrencilerin okul gezisi kapsamında Turgutlu ilçesine gittiği, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.





#Gezi
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