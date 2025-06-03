Manisa'da kaçak tütün operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız olarak devam ettiren Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde E. T. (41), isimli şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramada 58 bin 860 adet doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 SKM suçu kapsamında düzenlenen tahkikat evrakları adli mercilere gönderildi.