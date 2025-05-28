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Çanakkale'de Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

Çanakkale'de Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

10:4128/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
IHA
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Çanakkale'de 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Çanakkale'de 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bandrolsüz kıyılmış tütün ve bandrolsüz doldurulmuş makaron imalatı yaparak sattıkları tespit edilmiş 2 işyerine yapılan aramada 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı şahısların yetki belgeleri olmadan bandrolsüz kıyılmış tütün ve bandrolsüz doldurulmuş makaron imalatı yaparak sattıkları tespit edildi. Ekipler tarafından 2 işyerine yapılan adli aramada, 62 kilogram açık kıyılmış tütün, 80 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 52 bin 400 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 92 bin 400 adet bandrollü sarıma hazır makaron, 95 kilogram bandrollü sarıma hazır paketli tütün, 5 adet sigara sarımında kullanılan havalı kompresör, 3 adet otomatik sigara sarım makinesi, 23 kilogram bandrolsüz nargile kömürü ele geçirildi.

#Kaçak tütün
#Çanakkale
#Kaçak makaron
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