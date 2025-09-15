Yeni Şafak
Manisa'da kask ve kaldırım denetimi: 1,7 milyon lira ceza kesildi

Manisa'da kask ve kaldırım denetimi: 1,7 milyon lira ceza kesildi

20:42 15/09/2025, Pazartesi
IHA
İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin aynı kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin aynı kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Manisa’da 13-14 Eylül tarihlerinde yapılan kask ve kaldırım denetimlerinde 2 bin 685 araç kontrol edildi, 826 sürücüye toplam 1,7 milyon lira ceza kesildi. Denetimlerde 62 araç trafikten men edildi.

Manisa’da yapılan kask ve kaldırım denetimlerinde 2 bin 685 araç kontrol edilirken, 826 sürücüye toplam 1,7 milyon lira ceza kesildiği ve 62 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan "Kask, Kaldırım Üzeri Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetimi" kapsamında 32 ekip ve 63 personelin katılımıyla 2 bin 685 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 826 araç ve sürücüsüne toplamda 1 milyon 727 bin 890 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 62 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin aynı kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.


