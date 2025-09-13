Yeni Şafak
Kayseri'de okul servislerine denetim

Kayseri'de okul servislerine denetim

13/09/2025, Cumartesi
IHA
Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.
Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kayseri'de polis ekiplerince, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine denetimler gerçekleştirdi. Ekipler 5 günde 826 servis aracını denetledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 5 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada; denetim faaliyetlerinin, öğrencilerin güvenli taşınmasını teminen eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.



