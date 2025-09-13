Kayseri'de okul servislerine denetim

Kayseri'de polis ekiplerince, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 5 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada; denetim faaliyetlerinin, öğrencilerin güvenli taşınmasını teminen eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.