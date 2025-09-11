Yeni Şafak
Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

00:5311/09/2025, Perşembe
DHA
Kayseri'de Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Kayseri’de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 kamyonet ile Memiş O. idaresindeki 38 ZL 372 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Memiş O.’nun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Kayseri
#Kaza
#Kayseri Devlet Hastanesi
