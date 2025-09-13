Kamuda vatandaş odaklı denetim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlıkların rehberlik ve teftiş kurulu başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkanlıklardan yeni süreçte denetimleri vatandaş odaklı yapmaları istendi. Vatandaşları direkt ilgilendiren genel müdürlük, ilgili ve ilişkili kurumlarda denetimlerin sıklaştırılması gerektiği belirtildi. Örneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki TEDAŞ, EÜAŞ, TEİŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki PTT, Karayolları, TCDD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, İller Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda SGK Ticaret Bakanlığı'nda Rekabet Kurumu gibi yerler öncelikli denetlenecek.
ŞİKAYETLER HIZLA ÇÖZÜLECEK
CİMER’e yapılan şikayetlerin de hızla çözüme kavuşturulması için adım atılması gündeme geldi. Ayrıca yapılan denetimler, kesilen cezalar, verilen kararlar ortak kurulacak uygulama ile Cumhurbaşkanlığı sistemine aktarılacak. Sistem üzerinden de vatandaşın bilgisine sunulacak.