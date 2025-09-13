Kamuda vatandaş odaklı denetim

Başkanlıklardan yeni süreçte denetimleri vatandaş odaklı yapmaları istendi. Vatandaşları direkt ilgilendiren genel müdürlük, ilgili ve ilişkili kurumlarda denetimlerin sıklaştırılması gerektiği belirtildi. Örneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki TEDAŞ, EÜAŞ, TEİŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki PTT, Karayolları, TCDD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, İller Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda SGK Ticaret Bakanlığı'nda Rekabet Kurumu gibi yerler öncelikli denetlenecek.