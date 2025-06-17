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Manisa'nın yeni Belediye Başkanı Besim Dutlulu

Manisa'nın yeni Belediye Başkanı Besim Dutlulu

04:0017/06/2025, Tuesday
G: 17/06/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Ferdi Zeyrek, Besim Dutlulu.
Ferdi Zeyrek, Besim Dutlulu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından dün belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki oylama Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tek aday olarak girdi. 88 meclis üyesinden 87'sinin katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 85 oy alan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 9 Haziran'da vefat etmişti.



#Ferdi Zeyrek
#Manisa Büyükşehir Belediyesi
#Besim Dutlulu
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