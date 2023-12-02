Mansur Yavaş CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımında kullandığı görselin İngiltere'deki bir okuldan olması vatandaşların, "Bu kadar mı halktan kopuksunuz?" tepkilerine sebep oldu.