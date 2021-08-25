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POLİTİKA

Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse olurum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bilmeceye dönerken, konuya ilişkin bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun istemesi halinde aday olmayı düşüneceğini söyledi.

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Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse olurum
Mansur Yavaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya cesaret edemezken, konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

'HAYIR DEMEM' İMASI

HaberTürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, adaylığa göz kırptı. Yavaş, CHP liderinin istemesi halinde 'hayır' demeyeceği imasında bulundu.

"ADAY OL DERSE KONUŞURUZ"

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında "Kemal Bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz. Günü geldiğinde aday ol derlerse bunu konuşuruz" dedi.

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday
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Kılıçdaroğlu hariç herkes aday
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