​Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Elimizden gelen budur

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumu Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda söz alan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, geçtiğimiz pazartesi günü Ankara’da yaşanan kar yağışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kar yağışının başkenti olumsuz etkilediğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeterince önlem almadığını ifade eden Asım Balcı, tuz stoğunun yeterli olması, ikmal yerlerinin belirlenmesi ve diğer kurum kuruluşlarla koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.

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Balcı’nın bu açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Kar yağışı ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mansur Yavaş, “Elimizden gelen budur, eksikliklerimizi de gördük. Ani bir yağış oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu da üstleniyoruz. Vatandaş bunun takdirini yapacak” ifadelerini kullandı.