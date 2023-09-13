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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin '81 ilde aday' kararına ilk yorum: Köprülerin altından çok sular geçer

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçede kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Karara ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır." dedi. Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz." diye konuştu.

Hüseyin Berk
21:59 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mansur Yavaş - Meral Akşener

Mansur Yavaş - Meral Akşener

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçimlere ayrı gireceklerini açıkladı. Zorlu,
"Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir.
" dedi.

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'seçim' kararına ilk yorum: Köprülerin altından o dönemde çok sular geçer

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olarak CHP listelerinden aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karara ilişkin açıklama yaptı.



Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş,
"Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır."
dedi.
Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten CHP'nin yeni dönemde de Ankara adayı olan Yavaş,
"Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz. Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum."
diye konuştu.

Akşener İstanbul ve Ankara mesajı vermişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"İstanbul ve Ankara’nın büyük ihtimalle Altılı Masa’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?"
sorusuna,
"Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki"
yanıtını vermişti.

Tanju Özcan "Mansur Yavaş, Akşener'e 'siyasi kazık' attı" demişti

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürmüştü. Özcan,
"Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi."
açıklamasında bulunmuştu.



#Mansur Yavaş
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#CHP
#Kürşad Zorlu
#Ankara
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