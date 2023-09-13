Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin '81 ilde aday' kararına ilk yorum: Köprülerin altından çok sular geçer

Mansur Yavaş - Meral Akşener
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçimlere ayrı gireceklerini açıkladı. Zorlu,
"Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir.
" dedi.
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'seçim' kararına ilk yorum: Köprülerin altından o dönemde çok sular geçer
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'seçim' kararına ilk yorum: Köprülerin altından o dönemde çok sular geçer
2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olarak CHP listelerinden aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karara ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş,
"Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır."
dedi.
Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten CHP'nin yeni dönemde de Ankara adayı olan Yavaş,
"Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz. Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum."
diye konuştu.
Akşener İstanbul ve Ankara mesajı vermişti
Akşener İstanbul ve Ankara mesajı vermişti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"İstanbul ve Ankara’nın büyük ihtimalle Altılı Masa’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?"
sorusuna,
"Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki"
yanıtını vermişti.
Tanju Özcan "Mansur Yavaş, Akşener'e 'siyasi kazık' attı" demişti
Tanju Özcan "Mansur Yavaş, Akşener'e 'siyasi kazık' attı" demişti
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürmüştü. Özcan,
"Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi."
açıklamasında bulunmuştu.
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27 dakika önce