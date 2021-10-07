Gündem Mardinde cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu
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Mardin'de cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, arazide yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, bir süre önce cezaevinden çıkan 45 yaşındaki Zeynettin Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
Mardin haberleri: Kızıltepe’de yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Cansız bedeni incelenmek üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kızıltepe ilçesi Ğurs Vadisi bölgesinde arazisine giden kişi, cesetle karşılaşıp jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 gün önce yakılarak öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada cesedin bir süre önce cezaevinden çıkan Zeynettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

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