Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu: Ağabeyi gözaltında

22:0611/03/2026, Çarşamba
DHA
16 yaşındaki Zuhal'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Mardin'de bir evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları 16 yaşındaki Zuhal'i kanlar içerisinde buldu. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zuhal'in cenazesinde yapılan ilk incelemelerde darp izi ve morlukların tespit edilmesiyle ağabeyi gözaltına alındı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Zuhal Sayyar (16), evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar’ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zuhal Sayyar’ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





#Ölüm
#Soruşturma
#Gözaltı
