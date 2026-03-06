Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da iki kardeş bir gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti

Diyarbakır’da iki kardeş bir gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti

09:016/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Nezir-Beşir Denktaş
Nezir-Beşir Denktaş

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nezir ile 83 yaşındaki kardeşi Beşir Denktaş, 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizi nedeni ile hayatlarını kaybetti.

Çınar ilçesine bağlı Yeşil Mahalle’de yaşayan ve ömürlerinin neredeyse tamamını yan yana, omuz omuza vererek geçiren Denktaş kardeşler, birbirlerinin ölümüne de dayanamadı. Geçtiğimiz salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Nezir Denktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin acısına dayanamayan 83 yaşındaki Beşir Denktaş da bir gün sonra geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Hayatlarını birbirlerine adayan kardeşlerin ölümü, mahallede üzüntüyle karşılandı.



#diyarbakır
#çınar
#kalp krizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Halka arzı tamamlandı: Savur GYO işlem görmeye başlıyor!