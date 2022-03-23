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Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı

Ukrayna’nın önemli bir liman kenti olan Mariupol artık savaştaki yıkımın simgesi. Saldırının ilk başladığı günlerden bu yana kuşatma ve topçu ateşi altında olan kentte binlerce kişi hayatını kaybetti. Kalanlar sığınaklarda yaşıyor. Su, elektrik ve ısınma yok… Canlarını kurtarabilen Türk ve Azerbaycan vatandaşları halen dehşet içinde…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı
Mariupol'un büyük bir kısmı yok oldu.

Rus kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinde savaşın şiddeti her geçen gün artıyor. Rusya’nın ağır bombardımanı nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kentte, mahsur kalanlar ise sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Uzun bir süredir bölgede mahsur kalan Türk vatandaşları kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı. Dehşet dolu anları anlatan vatandaşlar, sürekli ölümle burun buruna yaşadıklarını dile getirdi. Yeni Şafak’ın ulaştığı vatandaşlar şunlar söyledi:

Canlarını kurtarabilen nvatandaşlardan Mustafa Saltık, İmam Aliyev ve Ediz Ünal hala dehşet içinde.
Canlarını kurtarabilen nvatandaşlardan Mustafa Saltık, İmam Aliyev ve Ediz Ünal hala dehşet içinde.

ORADA SİVİLLER VARDI, GİDEMEDİK

  • Ediz Ünal: Biz 24 gün evin koridorunda yaşadık çünkü bombanın etkisiyle camlarımız kırıldı. Bombalama durduğu anda bir arkadaşım mutfakta çay demlerken aniden patlama oldu ve yüzüne cam parçaları geldi, yaralandı. Mariupol’de çok fazla bina yandı ve yıkıldı. 24 saat bombalama altındaydı şehir. Çok fazla ölü vardı. Evlerde yaşayan insanlar vardı ve binalar sürekli bombalanıyordu. O binalarda insanların yaşadığını biliyorduk ama gidip müdahale edemiyorduk. Ölüm her zaman insan için var ama zamansız yersiz ölüm çok kötü.

Saldırının ilk başladığı günlerden bu yana nkuşatma ve topçu ateşi altında olan Mariupol’de binlerce kişi hayatını kaybetti.nSiviller bölgeden tahliye edilmeyi bekliyor.
Saldırının ilk başladığı günlerden bu yana nkuşatma ve topçu ateşi altında olan Mariupol’de binlerce kişi hayatını kaybetti.nSiviller bölgeden tahliye edilmeyi bekliyor.

HER YER YANIYORDU

Mustafa Saltık: Bombaların altında öldük öldük dirildik. Biz 4 arkadaşımızla beraber Mariupol’de yaşıyorduk. Gıda stoku yaptığımız için bir şeyler yapıp yiyorduk. Şehir sürekli bombalandığı için dışarı çıkma imkânımız yoktu. Adım attığımız her yere bomba düşüyordu. Şehrin büyük bir kısmı bombalardan yok oldu. Sokaklar, caddeler her yer yanıyordu. Biz ana yollardan değil ara yollardan, tarlalardan tahliye olmak için çıktık. Sahil yollarını tercih ettik. Sokaklarda Rus askerleri geziniyor. Pazar ve hastaneler hepsi yanmıştı. Biz oradan çıktığımızda sığınakları bombalıyorlardı. Kontrol noktalarında Rus askerleri çektiğimiz video ve fotoğrafları sildirdi.

ÇIĞLIKLARINI DUYDUK

  • Azerbaycan vatandaşı İmam Aliyev: Azerbaycan vatandaşıyız. Tamir işiyle uğraşıyoruz. 15 aydır Mariupol’deydik. Her gün bombalar üzerimize yağıyordu. Bizim oturduğumuz apartmanın karşı binasına bomba atıldı. Bina bir anda alev aldı. İçeriden çığlık sesleri duyuyorduk. Binanın 4. katında ihtiyar bir amca oturuyordu ve onun yardım çığlıklarını duyduk hiç kimse müdahale edemeden adam yanarak öldü. 5 katlı apartmandan geriye yanmış kül olmuş beton yığınları kaldı. Şehirde su, elektrik, gaz yoktu. 26 gündür banyo yapmıyoruz. Mariupol çok kötü durumda.

TOPLU MEZARLAR KAZILIYORDU

Kendi imkanlarımızla tahliye için dışarı çıktığımızda yol kenarlarında cesetler vardı. Çöp arabalarıyla cesetleri yol kenarından toplayıp toplu mezarlara götürüyorlardı. Kepçeyle büyük alanlar kazıp toplu olarak çukurlara atıyorlardı. Ölen askerlerin cesetleri yakılıyordu, korkudan bakamıyorduk görüp kaçıyorduk. Birçok insan enkazda kaldı kurtarılamadı. Savaş bölgesi olduğu için insanlar ölüme terk ediliyor. Şu an 40 Azerbaycan vatandaşı da sığınaklarda mahsur. Allah yardım etsin.

Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor: Mariupol'da büyük yıkım
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Ukrayna’nın stratejik kentlerinden biri olan 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin dün Rusya ordusu tarafından kuşatıldığı açıklaması yapılmıştı.
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Ukraynalı yetkililer, bugün sabah yaptıkları açıklamada Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından kentin savunmasının devam ettiğini duyurdu.
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Açıklamada, Rus birliklerinin demiryolu da dahil olmak üzere kentin altyapısını yok etmek için şehri sürekli bombalamaya devam ettiğini ve yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.
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Ukrayna makamları açıklamasında, kentin savunmasının Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapıldığı ve kentin eteklerinde sabotaj gruplarına karşı da savunma yapıldığı ifade edildi.
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Mariupol, Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde güney yarımada Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği belirtildi.
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Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor: Mariupol'da büyük yıkım
Rusya'nın kuşattığı Azak Denizi'ndeki Mariupol liman kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın direnişi devam ediyor. Ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın da sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Amerikalı yetkililer, \"Rusya, B Planı'na geçiyor\" diyerek Moskova'nın nasıl hamleler yapabileceğini anlattı.
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ABD ve müttefiklerine göre Moskova, Kiev'in alınmasının yalnızca günler sürmesini ve hızlıca Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin yerine Rusya yanlısı birisinin getirilmesini bekliyordu.
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Üç haftalık savaş sonunda bu hedefler gerçekleşmeyince de Rusya lideri Putin taktik değiştirdi.
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Biden yönetimindeki üst düzey yetkililerden görüş aldığını bildiren gazete, Putin yönetiminin sahadaki kilit noktaları ele geçirerek Kiev yönetimini Rusya'yla Batı arasında tarafsız kalma taahhüdünü vermeye zorladığını bildirdi.
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Biden yönetiminin şimdiki değerlendirmesine göre, Moskova Kırım ve Donbas bölgelerinin Rus toprakları olduğunu Kiev'e kabullendirmek ve bu bölgelerin Rusya topraklarıyla bağlantısını güçlendirmek için hamlelerini devam ettirecek.
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Mariupol kentinin de Rusya'nın Kırım'a karadan bağlanan bir koridor kurmak için kuşatıldığı bildirildi. Askeri baskı da sürdürülerek Ukrayna kentleri bombardımanlarla hedef alınacak.
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Amerikalı yetkililer, tüm bunlar işe yaramazsa Moskova'nın sahada tuttuğu toprakları bırakmayarak çatışmayı sürdüreceğini belirtti.
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İsmi açıklanmayan bu yöneticilerden biri, \"Askeri değerlendirmelerimize göre kuşatma taktiklerine dönüyorlar\" dedi.
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Bu da, Moskova'nın talepleri karşılanmadığı takdirde savaşın aylar boyunca sürebileceği anlamına geliyor.
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Amerikalı yetkililer, Rus birliklerinin daha fazla başarı elde etmesi halinde Moskova'nın hedef büyütebileceğini belirtirken, başkent Kiev'in layıkıyla kuşatılarak alınmasının pek de kolay olmadığını da vurguladı.
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Bazı uzmanlarsa savaş sahasına çok fazla odaklanarak yapılan analizlerin sıkıntılı olabileceğine işaret etti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried, Putin hakkında şu ifadeleri kullandı:
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\"Amacı hiç değişmedi, değişen şey taktikleri. Ukrayna hükümetinin kellesini hızlıca alma düşüncesi işe yaramadı. Şimdi yalnızca direndikleri ve bu ortadan kaldırılması gerektiği için onları topa tutuyor. Bu Stalinvari...\"
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New York Times gazetesinin ünlü köşe yazarlarından Thomas L. Friedman da bugünkü yazısına \"Şimdi Putin'in B Planı, Biden ve Zelenski'nin A Planı'na karşı\" başlığını attı.
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Kremlin'de herhangi bir gizli kaynağının olmadığını ve Putin'in Ortadoğu'da sürdürdüğü eylemlerden hareketle konuştuğunu söyleyen Friedman, D Planı'nın nükleer ya da kimyasal saldırı olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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\"Biden ve Zelenskiy'nin zafere ulaşmasını umalım çünkü Putin'in muhtemel C Planı gerçekten korkunç, D Planı'nın ne olacağını yazmaya bile korkuyorum. B Planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalı sivillere, apartmanlara, hastanelere, iş yerlerine ve hatta sığınaklara saldırması ki bunların hepsi son birkaç haftada yaşandı. Amaç, Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik edip Ukrayna içinde ve daha daha da önemlisi çevredeki NATO ülkelerinde dev bir mülteci krizi yaratmak.\"
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Friedman, Putin'in planına göre mülteci kriziyle boğuşmak istemeyen NATO ülkelerinin Zelenskiy'e baskı yaparak Moskova'nın isteklerini kabul ettireceğini de öne sürdü. Ünlü köşe yazarı, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa içinde yaşanarak en hızlı büyüyen mülteci krizinde üç buçuk milyona yakın Ukraynalının harekete geçtiğini hatırlattı.
Ukrayna'da umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor: C ve D planları gerçekten korkunç
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bütün şiddetiyle sürerken Moskova'nın hızlıca zafer elde edememesi bundan sonrasına dair soru işaretlerini ortaya çıkardı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal yayımladığı bir haberde Rus lider Putin'in taktik değiştirerek B Planı'na geçtiğini belirtirken, C ve D planlarının ise korkunç olduğunu kaleme aldı.


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