Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Ulaştırma Bakanlığı son durumu paylaştı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son durumu paylaştı.
Marmara Deniz’inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülmektedir.
Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28’de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezince (AAKKM) Cospas Sarsat Sisteminden 06.32’de alınan acil durum (EPIRB) sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.
Olayın olduğu bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2.5 m dalga boyu 35 km/s rüzgar hızı) hava olduğu bilgisi meteorolojik kaynaklardan edinilmiştir.
Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG ÇUBUKLU olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG AYVALIK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG GÜVEN gemisi aynı amaç ile olay yerine intikal etmektedir.