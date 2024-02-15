Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Ulaştırma Bakanlığı son durumu paylaştı

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30’da İzmir Menderes’ten havalanan bir adet uçakta katılmıştır. SG 552 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetleri icra edilmekte olup Bakanlığımız NENE HATUN acil müdahale gemisi de 15:30 saatinde olay yerinde olmak üzere intikal halindedir.