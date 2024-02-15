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Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Ulaştırma Bakanlığı son durumu paylaştı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip edildiği, 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmaların denizden ve havadan sürdüğü bildirildi.

16:54 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:54 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı batan gemiyle ilgili son durumu paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı batan gemiyle ilgili son durumu paylaştı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son durumu paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Marmara Deniz’inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülmektedir.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip etmektedir.
Bu sabah yerel saat 06.30 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik Limanına seyir halinde bulunan 69,1 metre uzunluğundaki ve 1150 ton dolamit madeni (partikül boyutunda) yüklü BATUHAN A isimli gemi, Mudanya açıklarında İmralı Adasının güney batısında karaya 5,3 deniz mili (10 km) mesafede uydu yardımlı sistemden acil durum sinyali alınmıştır. Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de altı kişilik personel arasında yer almaktadır.

Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28’de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezince (AAKKM) Cospas Sarsat Sisteminden 06.32’de alınan acil durum (EPIRB) sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.

Bölgeye ilk olarak ulaşan TCSG 313, KEGM 4 ve KEGM 6 botlarınca gemiye dair bir iz bulunamamakla birlikte içi boş bir can salı ve bir adet can simidi tespit edilmiştir.

Olayın olduğu bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2.5 m dalga boyu 35 km/s rüzgar hızı) hava olduğu bilgisi meteorolojik kaynaklardan edinilmiştir.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30’da İzmir Menderes’ten havalanan bir adet uçakta katılmıştır. SG 552 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetleri icra edilmekte olup Bakanlığımız NENE HATUN acil müdahale gemisi de 15:30 saatinde olay yerinde olmak üzere intikal halindedir.

Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG ÇUBUKLU olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG AYVALIK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG GÜVEN gemisi aynı amaç ile olay yerine intikal etmektedir.

Olay yerinin derinliği 55 metre civarında olup yer tespitine müteakip batığa dalış için planlama yapılacaktır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görevli gemi listesi ise şöyle; “1 adet deniz karakol uçağı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, TCSG 313, TCSG25, TCSG85 botları. “

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, NENE HATUN gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, TCG ÇUBUKLU, TCG AKIN gemileri de aramaya kurtarma faaliyetinde yer almak üzere bölgeye intikal halindedir.
TCSG GÜVEN ve TCG Ayvalık gemileri de arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere bölgeye intikal etmiştir.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı. Batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıkarken, gemi mürettebatının da isimleri belli oldu.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Marmara Denizi
#Batuhan A
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