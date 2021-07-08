Gündem Marmara Denizindeki balıklar yenilebilir mi?
İSTANBUL

Marmara Denizi'ndeki balıklar yenilebilir mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorular geldiğini hatırlatarak "Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok." dedi.

Haber Merkezi AA
Marmara Denizindeki balıklar yenilebilir mi?
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajla mücadelenin sabır gerektirdiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde güzel bir çalışma yapıldığını belirten Pakdemirli, "Burada bir Müsilaj Komisyonu da kuruldu Meclis'te. Bununla alakalı da önümüzdeki hafta Bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı ve genel müdürümüz özellikle bizimle ilgili olan konularla alakalı bu komisyona sunum yapıyor olacaklar." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorular geldiğini anlattı.

Bakan Pakdemirli: Marmara Denizi'ndeki balıkların yenilmesi ile ilgili bir problem yok
OYNAT 01:28
Bakan Pakdemirli: Marmara Denizi'ndeki balıkların yenilmesi ile ilgili bir problem yok
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorulara yanıt veren Pakdemirli, 'Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok.' dedi.


Av yasağı dönemi uzayacak mı?

Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok. Zaten şu anda av mevsimi açık değil yani av yasağının geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu av yasağı ne zaman kadar devam ediyor? 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu anda Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanan balıklar özellikle tezgahlarda çok fazla yer almıyor ama yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir bulgumuz şu ana kadar yok.

Av yasağının devam etmesi veya Marmara özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz. Bir gereksinim duyacak olursak 1 Eylül tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum. Zaten av yasağı kalktığında 1 Eylül itibarıyla da Marmara'nın da birçok kesiminde büyük gırgır avcılığı yasak. Adalar etrafında yasak. O anlamda herhangi bir problem olmadığını söylemekle beraber şimdilik de av yasağının uzatılacağıyla alakalı, mevsimin uzatılacağıyla alakalı değerlendirmemiz yok. Gerekirse bu değerlendirmeyi yaparız."

Müsilajın çözümü için YÖK'ten burs desteği
GÜNDEM
Müsilajın çözümü için YÖK'ten burs desteği

Bakan Kurum müjdeyi verdi: Marmara müsilajdan temizlendi
GÜNDEM
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Marmara müsilajdan temizlendi
Abone Ol Google News
Marmaradaki balıklar yenilebilir mi?

Marmara'daki
balıklar yenilebilir mi?

​Bakanı Pakdemirli, merak edilen soruya cevap verdi.
Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.
AKINCIdan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı

​Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

​ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kritik mesajlar verdi.

'Uçan Kale' teslim edildi

'Uçan Kale' teslim edildi

Erdoğan: 'Peşkeş çekiliyor' denilen projeler en kritik yatırımlar.

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.