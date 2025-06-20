Marmaray'daki ‘mavi gömlekli'ye benzetilen kişi silahlı saldırıya uğradı

Marmaray'da iki çocuğuyla birlikte yolculuk yapan bir babanın darbedilmesi olayının ardından sosyal medyada "mavi gömlekli" olarak hedef haline getirilen İbrahim Aktan’a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının faili olduğu belirlenen 17 yaşındaki zanlının, “Daltonlar” adlı suç örgütüyle bağlantılı mesajlaşmaları ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki C.D. silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi, C.D.'ye iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. C.D. saldırıyı yara almadan atlattı.
- Polis ekiplerinin çalışması sonucu silahla ateş eden 17 yaşındaki Y.B.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, mahalleden tanıdığı ‘Doğancan' isimli şahsın azmettirdiğini, Yenibosna'da tanımadığı bir şahsa ulaştırarak silahı oradan temin ettiğini söyledi.
'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı
Şüpheli Y.B.D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. 31 Mayıs tarihinde Marmaray'da çocuklarıyla birlikte seyahat eden bir babanın darp edilmesi olayında ‘mavi gömlekli' olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı tespit edildi. Şüphelinin, C.D.'yi İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Y.B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.