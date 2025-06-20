Marmaray'daki ‘mavi gömlekli'ye benzetilen kişi silahlı saldırıya uğradı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu silahla ateş eden 17 yaşındaki Y.B.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, mahalleden tanıdığı ‘Doğancan' isimli şahsın azmettirdiğini, Yenibosna'da tanımadığı bir şahsa ulaştırarak silahı oradan temin ettiğini söyledi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu silahla ateş eden 17 yaşındaki Y.B.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, mahalleden tanıdığı ‘Doğancan' isimli şahsın azmettirdiğini, Yenibosna'da tanımadığı bir şahsa ulaştırarak silahı oradan temin ettiğini söyledi.

Şüpheli Y.B.D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. 31 Mayıs tarihinde Marmaray'da çocuklarıyla birlikte seyahat eden bir babanın darp edilmesi olayında ‘mavi gömlekli' olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı tespit edildi. Şüphelinin, C.D.'yi İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Y.B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.