İstanbul Maltepe’de Marmaray’da çıkan tartışma, sosyal medyada yayılan görüntülerle beraber Türkiye'nin gündemine gelmişti. "Mavi gömlekli çocuk" olarak tanınan ve büyük tepki gören üniversite öğrencisi Aktan, Marmaray'da yaşanan olayla ilgili konuştu. “Ben vurmadım, kadını korumak istedim” sözleriyle kendini savunurken "Bir daha mavi gömlek giymem" dedi.





İLK KEZ KONUŞTU





İbrahim Aktan Hürriyet'e konuştu. Aktan yaşadıklarını tek tek anlattı. Her şeyin ani bir şekilde geliştiğini vurgulayan Aktan çocuklar içinde üzgün olduğunu belirtti.





"VURACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"





Aktan'ın anlattıklarına göre, baba Marmaray'a binerken kapı önündeki kıza yüksek sesle neden orada durduğunu sordu. Kız 'affedersin abi' dese de baba hakaret etmeye devam etti. Bu yaşananlardan sonra çevredekiler müdahil oldu. Kıza gösterilen bu yaklaşım etraftakileri de rahatsız etti. Aktan kendinin de sadece sözlü uyarı yaptığını belirterek, saldırganın vuracağını hiç düşünmediğini belirtti. Ayırmak için araya ilk kendinin girdiğini belirten Aktan, "‘Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?’ dedim. Sonra yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi." ifadelerini kullandı.





KIZA ZORBALIK YAPTI





"Mimarlık öğrencisiyim. Okuldan eve dönmek için Marmaray’a binmiştim. Bostancı’da baba, çocuklarıyla trene binmeye çalışıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle bağırarak 'Sen niye orada durup beni engelliyorsun?' dedi. Oysa yan taraf bomboştu, geçilebilirdi. Kız 'Afedersiniz abi' dedi ama adam devam etti. Kapı kapanıp yolculuk başlayınca sözleri hakarete dönüştü. Etraftakiler de rahatsız oldu, kız ağlamaya başladı."





AYIRMAYA ÇALIŞTIM





"Yumruk atan kişi, adama 'Niye bu tonda konuşuyorsunuz?' diye uyardı. Tartışma çıktı. Sarışın bir kadın da uyaran adama 'Sen niye karışıyorsun?' deyince dayanamadım, ben de müdahil oldum. Sadece sözlü uyarıda bulundum. Yumruk atan kişinin saldıracağını hiç düşünmemiştim. Kapı açılır açılmaz adam döndü yumruk attı, diğer adamın burnu patladı. İlk ben araya girdim, yumruk atanı ittim. 'Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?' dedim. Yumruk yiyen adam da bana 'Senin yüzünden oldu' dedi. Beni itti, ben de sadece ittim. Kesinlikle vurmadım. Görüntüler var. Genç bir kadını korumaya çalıştım. Ailesi beni arayıp teşekkür etti. Olay bana patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu."

Aktan sözlerine 'kesinlikle vurmadım' diyerek devam ettiği ve sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntülerin kendi vurmamasına rağmen bu algıyı doğurduğunu savundu.





"O GÜNDEN BERİ EVİMDE KALMIYORUM"

Tehditler yüzünden kendisinin de ailesinin de zor zamanlar geçirdiğini ve evlerine dahi gidemediklerini belirten Aktan kavganın ardından yaşananları şu şekilde aktardı;





“Aslında ben ondan şikâyetçiydim. Ama karakolda büyüklerimiz ‘O şikâyetçi değil, sen de olma olay büyümesin’ dediler. Ben de şikâyetçi olmadım, orada kapattık. Eve geldim. Başta bir şey anlamadım, sonra baktım sosyal medya patlamış. Sonra ‘görüşeceğiz’ diye bir retweet olmuş. Giderek doz daha da arttı. Telefonlarım aranmaya başladı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ diye. Sonra bir boyut daha atladılar. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar gelmeye başladı. İş çığırından çıktı. Anlamadım ne olduğunu. O günden beri evimde kalmıyorum. Kız kardeşimin de annemin de psikolojisi bozuldu.”





"ARTIK ASLA MAVİ GÖMLEK GİYMEM"

“Sosyal medyada ‘mavi gömlekli çocuk’ diye yayıldım. Kimlik bilgilerim, bütün detaylar paylaşılmış. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim.”







