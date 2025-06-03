Marmaray’daki darp olayında babanın ağlattığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: ‘Başörtümü kastederek hakaret etti’

Geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla Marmaray’a binen bir kişi ile diğer yolcular arasındaki kavga sosyal medyada epeyce tartışılmış, baba Deniz E.'nin maruz kaldığı saldırı sonucunda kendisine sözlü ve fiziki şiddet gösterenler linç edilip ev adreslerine kadar hedef gösterilmişti. Fakat söz konusu babanın da trene binerken kapıda duran Zehra A.’yı dakikalarca sözlü şiddette bulunarak ağlattığı ve diğer yolcuların tepkisinin sebebinin ne olduğu sonradan öğrenildi. Babadan şikayetçi olan genç kadının verdiği ifadesinde, şahsın kendisine başörtüsünü kastederek hakaret ettiği ve “Hep ayak altındasınız” dediği ortaya çıktı.
İstanbul’da 30 Mayıs Cuma günü akşamüstü saatlerinde, Gazeteci Fuat Kozluklu’nun Marmaray’da bizzat tanık olduğu bir şiddet olayını X hesabında Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek, “Marmaray’da iki çocuğuyla seyahat eden babanın kapıda duran kadına tepkisiyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü” ifadesiyle yaptığı paylaşım 40 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.
Kozluklu’dan videoyu alan diğer mecralarda ve haber sitelerinde de milyonlarca kez görüntülenen olay, başı sonu anlaşılmadan büyük bir infial oluşturdu.
Videoyu izleyen çok sayıda kişi, görüntülerde yer alan 2 çocuklu babanın tam olarak anlaşılmayan bir sebeple biri sözlü biri de fiziki olmak üzere iki şahıs tarafından ‘çocuklarının yanında’ şiddete uğradığı ve mağdur edildiği yönünde olayı yorumlayarak tepki gösterdi.
Olayın aslı bir gün sonra ortaya çıktı
Fakat ilk paylaşımı yapan Gazeteci Fuat Kozluklu’nun 1 gün sonra yaptığı yeni bir paylaşım ile olayın nasıl başladığı ve Marmaray’daki vatandaşların baba Deniz E.’ye neden tepki gösterdiği anlaşıldı.
‘Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değil’
İlk paylaşımını, yakın bir meslektaşının cenaze törenine yetişmeye çalıştığı sırada aceleyle yaptığı öğrenilen Kozluklu'nun söz konusu olayın başını anlattığı açıklaması ise şu şekilde:
Genç kadın şikayetçi oldu
Marmaray’da trenin kapısında yer verme tartışması nedeniyle darbedilip burnu kırılan Deniz E.’nin olay öncesinde tartıştığı 19 yaşındaki Zehra A., olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.’den şikayetçi oldu.
‘Başörtümü kastetti, ‘hep ayak altındasınız’ dedi’
Genç kadın ifadesinde, Deniz E.’nin kendisine dakikalarca hakaret ettiğini anlattı:
- “Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' dedi. Hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım”
Öte yandan Marmaray’daki olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olay sırasında da kayda alınan videolarda ağladığı görülen Zehra A.’nın tren istasyonundan ayrılırken de ağlayarak yürüdüğü anlar yer aldı.