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Marmaray’daki darp olayında babanın ağlattığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: ‘Başörtümü kastederek hakaret etti’

Marmaray’daki darp olayında babanın ağlattığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: ‘Başörtümü kastederek hakaret etti’

Şefika Nur Çiftçi
15:183/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
DHA
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Marmaray'da darp edilen babanın olaydan dakikalar önce Zehra A.'ya hakaret ederek başörtüsü üzerinden genç kadını aşağıladığı ortaya çıktı.
Marmaray'da darp edilen babanın olaydan dakikalar önce Zehra A.'ya hakaret ederek başörtüsü üzerinden genç kadını aşağıladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla Marmaray’a binen bir kişi ile diğer yolcular arasındaki kavga sosyal medyada epeyce tartışılmış, baba Deniz E.'nin maruz kaldığı saldırı sonucunda kendisine sözlü ve fiziki şiddet gösterenler linç edilip ev adreslerine kadar hedef gösterilmişti. Fakat söz konusu babanın da trene binerken kapıda duran Zehra A.’yı dakikalarca sözlü şiddette bulunarak ağlattığı ve diğer yolcuların tepkisinin sebebinin ne olduğu sonradan öğrenildi. Babadan şikayetçi olan genç kadının verdiği ifadesinde, şahsın kendisine başörtüsünü kastederek hakaret ettiği ve “Hep ayak altındasınız” dediği ortaya çıktı.

İstanbul’da 30 Mayıs Cuma günü akşamüstü saatlerinde, Gazeteci Fuat Kozluklu’nun Marmaray’da bizzat tanık olduğu bir şiddet olayını X hesabında Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek, “Marmaray’da iki çocuğuyla seyahat eden babanın kapıda duran kadına tepkisiyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü” ifadesiyle yaptığı paylaşım 40 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi.





Kozluklu’dan videoyu alan diğer mecralarda ve haber sitelerinde de milyonlarca kez görüntülenen olay, başı sonu anlaşılmadan büyük bir infial oluşturdu.





Videoyu izleyen çok sayıda kişi, görüntülerde yer alan 2 çocuklu babanın tam olarak anlaşılmayan bir sebeple biri sözlü biri de fiziki olmak üzere iki şahıs tarafından ‘çocuklarının yanında’ şiddete uğradığı ve mağdur edildiği yönünde olayı yorumlayarak tepki gösterdi.


Olayın aslı bir gün sonra ortaya çıktı


Fakat ilk paylaşımı yapan Gazeteci Fuat Kozluklu’nun 1 gün sonra yaptığı yeni bir paylaşım ile olayın nasıl başladığı ve Marmaray’daki vatandaşların baba Deniz E.’ye neden tepki gösterdiği anlaşıldı.


- Fuat Kozluklu'nun soldaki açıklaması olaydan bir gün sonra, sağdaki açıklaması olay esnasında yaptığı paylaşım.

‘Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değil’


İlk paylaşımını, yakın bir meslektaşının cenaze törenine yetişmeye çalıştığı sırada aceleyle yaptığı öğrenilen Kozluklu'nun söz konusu olayın başını anlattığı açıklaması ise şu şekilde:


“Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim. Konunun bu denli lince varacağını düşünmemiştim. Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, “niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi” diyerek çıkıştı. Genç kız “affedersiniz” karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum, kapının sağında solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimisi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor. Kimiz de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu. Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika… Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama “yeter yahu susun, kapatın konuyu” diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle “yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be” gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada “çık dışarı” dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı. Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret.”




Genç kadın şikayetçi oldu


Marmaray’da trenin kapısında yer verme tartışması nedeniyle darbedilip burnu kırılan Deniz E.’nin olay öncesinde tartıştığı 19 yaşındaki Zehra A., olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.’den şikayetçi oldu.


‘Başörtümü kastetti, ‘hep ayak altındasınız’ dedi’


Genç kadın ifadesinde, Deniz E.’nin kendisine dakikalarca hakaret ettiğini anlattı:


  • “Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' dedi. Hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım”

Öte yandan Marmaray’daki olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olay sırasında da kayda alınan videolarda ağladığı görülen Zehra A.’nın tren istasyonundan ayrılırken de ağlayarak yürüdüğü anlar yer aldı.


- Zehra A.'nın trenden ayrılırken ağladığı anlara dair kamera görüntüsü.
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