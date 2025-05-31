Marmaray'da yer tartışmasında kavga: İki çocuklu yolcunun burnunu kıran şüpheliler yakalandı

Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen D.E. (46), kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çıkan arbedede D.E'nin burnu kırıldı, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, D.E.'yi darbeden E.D. (50) ile olaya sonradan dahil olan İ.A. (22) yakalayarak gözaltına aldı.





Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.'yi darbetti.





Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





DARBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI