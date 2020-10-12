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MUĞLA

Marmaris’te 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 14 kaçak göçmen Sahil, Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. İşlemleri tamamlan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Kurtarılan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kurtarılan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Marmaris ilçesinde, 65 kilometre mesafedeki turistik Bozburun Mahallesi açıklarında saat 02.30 sıralarında lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı.

14 kaçak göçmen yakalandı

Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan’ın Rodos Adası’na yakın mesafede motoru arızalanan lastik bot içinde, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 14 kaçak göçmen tespit edildi.

Kaçak göçmenler hücum bota alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı’na getirildi. Kimlik bilgileri ve ifadeleri alınan 14 kaçak göçmene doktor kontrolünün ardından yiyecek ve içecek verildi. İşlemleri tamamlan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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