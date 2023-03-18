Masada Ramazan HDP’de sol korkusu

14 Mayıs seçimleri öncesinde hem 6’lı Masa hem masanın gizli ortağı HDP, muhafazakar seçmeni kaybetmemek için uğraşıyor. 6’lı Masa’nın sağ ortaklarını “Ramazan” korkusu sardı. İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, seçim sürecinde CHP’lilerin milliyetçi-muhafazakar seçmeni rahatsız edebilecek açıklamalarından endişe ediyor. Özellikle yaklaşan Ramazan nedeniyle de yanlış anlamalara karşı CHP’lilerin seçim süreci boyunca söylemlerinde kılı kırk yarması isteniyor.

BİLMEDİĞİNİZ KONULARDA KONUŞMAYIN

Oruç, kader, evrim teorisi, Kur-an kursu, imam-hatip gibi din ve dini çağrıştırabilecek konulara girilmemesi öneriliyor. Bu yönde yanlış anlaşılabilecek bir açıklamanın, seçimlerde oy kaybına bile neden olabileceğinin altı çiziliyor. Masanın sağ ortakları bu çerçevede CHP’lilere “Konunun uzmanı değilseniz konuşmayın” tavsiyesinde bulunuyor.

MUHAFAZAKAR KÜRTLER HUZURSUZ OLUR

Masanın gizli ortağı HDP’de ise “Sol” kaygısı var. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını bekleyen HDP, olası kapatmaya Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme formülünü masaya yatırıyor. Ancak Yeşil Sol Parti’nin adındaki “sol” ifadesinin muhafazakar Kürt seçmende huzursuzluk çıkartacağını ifade eden HDP kaynakları, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı da HDP’ye oy veren seçmenin Yeşiller’e oy vermeme olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti.

Akşener’in afişinde Kılıçdaroğlu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını istemediği için 6’lı Masa’yı dağıtıp sonra geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den afiş hamlesi geldi. CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya dönen Akşener, zorla onay verdiği Kılıçdaroğlu’nun afişler astırdı. İYİ Parti’nin “Tarih Yazacağız” sloganıyla hazırlattığı afişlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun olmaması dikkat çekti.







