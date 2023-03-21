Masa'dan mektup götürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. 18 Mart’ta planlanan ancak HDP’nin talebi nedeniyle ertelenen görüşme, TBMM HDP Grup Toplantı Salonu’nda yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından liderler ortak açıklama yaptı.

CHP-HDP görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

PKK’YI KORUMA MUTABAKATI

Buldan ve Sancar’a randevu talebini kabul ettikleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın hazırladığı Anayasa değişiklikleri metninin, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili doküman ve ortak mutabakat metninin birer örneğini takdim ettiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye verdiği Ortak Mutabakat Metni’yle 6’lı Masa, PKK ve FETÖ’yü koruyacağı sözünü veriyor. 6’lı Masa, yol haritasını gösteren ‘Ortak Mutabakat Metni’yle terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü vermişti. Bu vaat, Millet İttifakı’nın olası iktidarında PKK/YPG ve FETÖ’ye yönelik operasyonların duracağı, KHK’lıların da göreve iade edileceği anlamına geliyor.

HDP’YE KAYYUM SÖZÜ

Görüşmede, yerel yönetimler üzerinde durulduğunu da dile getiren Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlere kayyum atanmasını doğru bulmadığını ifade ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, seçimle gelenin seçimle gideceğini belirterek, “Demokrasinin temel kuralıdır. Siz demokrasiyi yok ederseniz, halkın, milletin iradesini ipotek altına alırsanız, ‘Sizin verdiğiniz oyları ben kabul etmiyorum, ben buraya kendi istediğim atamayla gelen birisini getireceğim.’ derseniz bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır.” diye konuştu.

KAVGA ETMEYELİM KUCAKLAŞALIM!

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin artık bir kavga alanı olmaması ve önünün açılması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti: “Bu ülke kavgadan bıkmadı mı? Bu akşam büyük bir ihtimalle gene belli televizyon kanallarında bir sürü şey söylenecek, yazılacak, çizilecek, anlatılacak. Arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak, bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz?”

KÜRT SORUNU ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda hala “Nasıl parti kapatılır?” arayışında olunduğunu ileri sürerek bu arayışın doğru olmadığını belirtti. Kürt sorununun çözüm adresinin TBMM olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “TBMM’nin varlığı, zaten sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklanmaktadır.” dedi.  HABER MERKEZİ - ANKARA

Pazarlığı ittifak güçleriyle paylaşacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ise, “Bugün sayın başkanı burada ağırlamamızın nedeni, Kürt sorununun demokratik çözümünün parlamento çatısı altında, TBMM altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı” açıklamasında bulundu. Mithat Sancar da CHP liderinin ziyaretini değerli bulduklarını kaydederek, “Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin içeriğini de konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde kamuoyuna, basına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız” diye konuştu.







