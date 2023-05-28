Maske takarak aldatamazlar

Devlet Bahçeli.
Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyarette bulunan Bahçeli, burada bir konuşma yaptı. Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu verenler olduğunu söyleyen Bahçeli, “Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz” şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU’NA DEVLET EMANET EDİLEMEZ
Bahçeli konuşmasından sonra Etimesgut’ta Halk Buluşması’nda Ankaralılara seslendi. “Devlet ve siyaset krizine yatırım yapan kaybetmeli” diyen Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun savunma sanayiindeki gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu’na devlet emanet edilemez. Kılıçdaroğlu’nda hayır yoktur. Kılıçdaroğlu’nu partisini yönetmekten bile acizken Türkiye’yi yönetmeye talip olması hem çok tehlikeli hem de liyakatsizliğin cüretidir. Kılıçdaroğlu’nun geleceği yoktur, sonu yoktur” açıklamasında bulundu.