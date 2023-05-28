Maske takarak aldatamazlar

Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyarette bulunan Bahçeli, burada bir konuşma yaptı. Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu verenler olduğunu söyleyen Bahçeli, “Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz” şeklinde konuştu.