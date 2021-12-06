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SAKARYA

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler: Savcıyla görüştük zorunda değiliz

Adapazarı'nda Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde maske takmayan hasta anne ve kızı ile doktor arasında tartışma yaşandı. Doktorun uyarılarına rağmen maske takmayan ve video çekerek hastanede olay çıkaran anne ile kızı hakkında 'beyaz kod' verildi.

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Haber Merkezi DHA
Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler: Savcıyla görüştük zorunda değiliz
Tartışma sırasında S.Ş. cep telefonu ile görüntü çekerken, doktor O.Y. anne ve kızdan şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gözünün içine kaçan lensin çıkarılması için acil servise başvuran Y.Ç. ve yanındaki kızı S.Ş.'nin maske takmadığını gören doktor, onlardan maske takmalarını istedi. Doktor ile anne ve kızı arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.Ş. cep telefonu ile görüntü çekerken, doktor O.Y. tüm ısrarlarına rağmen anne ve kızının maske takmaması üzerine 'beyaz kod' vererek şikayetçi oldu.

'MASKE TAKMANIZ GEREKİYOR'


S.Ş. tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktor O.Y, "Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Maske takmanız gerekiyor" diyerek uyarıda bulunuyor.

‘CUMHURİYET SAVCISIYLA GÖRÜŞTÜK’


S.Ş. ise "Biz cumhuriyet savcısıyla görüştük. Takmamıza gerek yok" cevabını veriyor.

'KİŞİSEL HAKLARI TEHDİT EDİYOR'

Bunun üzerine beyaz kod vererek acil servise hastane polisini çağıran doktor O.Y., "Burada insanların kişisel haklarını tehdit ediyor. Burada hakkı olmadan diğer hastaları kameraya çekiyor. Hasta her türlü muayene olacaktır. Ama burada kamera çekimi yapamazsınız. Beyaz kod veriyorum" diyor.

'ÇEKİM YAPMAK HAKKIM'

Video kaydı yapan S.Ş. ise, "Ben avukatlarla konuştum. Çekim yapmak benim hakkım" diyerek kendisini savundu.


DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU


Doktor daha sonra hastane polisine şikayette bulundu. Tartışma sonrasında polis tarafından muayene alanından çıkarılan Y.Ç. ve S.Ş., ifadeleri alınmak üzere Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü.

Nöbetinin tamamlanmasının ardından karakola giden doktor O.Y'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anne ve kızı ifadelerinin ardından karakoldan ayrılırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.

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