Gündem Maske uyarısında bulunan doktora saldırıp tehdit etti
BURSA

'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırıp tehdit etti

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46) maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı. Öfkeli baba, "Çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'a saldırmaya çalışırken, doktoru mesai arkadaşları kurtardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Maske uyarısında bulunan doktora saldırıp tehdit etti
Bursa’da kızını tedavi için hastaneye getiren kişi, doktorun maske takmasını istemesi üzerine uyarılınca hastaneyi birbirine kattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

DHA

Çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi.

DHA

DOKTORA SALDIRDI HIZINI ALAMAYIP TEHDİT ETTİ

Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten ve öfkelenen Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.

DHA

Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.

DHA

Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da koronavirüs şüphesi olan hasta maske takmamak için direndi
KORONAVİRÜS
Bursa'da koronavirüs şüphesi olan hasta maske takmamak için direndi
Daha önce böyle bir şey görmedik

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

NASA'dan açıklama: Devasa bir etki.
Termometreler 50 dereceyi bulacak

Termometreler 50 dereceyi bulacak

​Uzmanlarda uyarı geldi: Resmi tatil ilan edildi.
ÖSYM Başkanlığına atama

ÖSYM Başkanlığına atama

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ​ÖSYM'nin yeni başkanı oldu.
TSK geliyor Kandil'i boşalt

TSK geliyor Kandil'i boşalt

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.
Doktora maske saldırısı

Doktora maske saldırısı

​Maskesiz hasta yakını hastaneyi birbirine kattı.

Okul servisine yüzde 40 zam

Okul servisine yüzde 40 zam

​Velilerin gözü kulağı UKOME toplantısında.
Van Gölü için 'mavi' adım

Van Gölü için 'mavi' adım

​Göl ve çevresi sit alanı ilan edildi.
Fiyatı artıran bayilere inceleme

Fiyatı artıran bayilere inceleme

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan uyarı.
Türk şirketlerin Libya'daki rolü çok önemli

Türk şirketlerin Libya'daki rolü çok önemli

​Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Yeni Şafak'a konuştu.
Çin'den Pelosi'ye tatbikatlı cevap

Çin'den Pelosi'ye tatbikatlı cevap

​Çin ordusu Tayvan'ı ablukaya aldı.
Gıdada 3 adımla kış hazırlığı

Gıdada 3 adımla kış hazırlığı

​Kış aylarındaki fiyat artışlarının önüne geçilecek.

Taş plaktan çıkma bir ses

Taş plaktan çıkma bir ses

​Şennur Dinleyen son dönemlerin en beğenilen yeteneği.
Google İsrail’e çalışıyor

Google İsrail’e çalışıyor

​Yapay zeka teknolojisi ile işgale destek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.