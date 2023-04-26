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Gündem

Maskelerinizi düşürürüm

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP’li belediyelerin beslediği trollerin kendisine iftira attığını belirterek rest çekti: Bu alçak müfterilere ya engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm.

04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muharrem İnce'den altı ortağa trol resti.

Muharrem İnce'den altı ortağa trol resti.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP’li belediyelerden beslendiğini söylediği trolleri iftira atmakla suçladı. İnce, 6’lı Masa ortaklarına “Bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm" uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından trol saldırılarına maruz kaldıklarını belirten İnce, 6’lı Masa'ya rest çekerek, kendisine saldıran CHP'li trollerin PKK'lı ve FETÖ'cü hesaplarla yarıştığını söyledi.

HER GÜN YENİ BİR İFTİRA

İnce, "Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" şeklinde konuştu. İnce paylaşımında şunları kaydetti: "Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk, dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir trol saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trolü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler."


Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.


#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#CHP
#Altılı Masa
#FETÖ
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