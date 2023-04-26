Maskelerinizi düşürürüm

İnce, "Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" şeklinde konuştu. İnce paylaşımında şunları kaydetti: "Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk, dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir trol saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trolü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler."