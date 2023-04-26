Maskelerinizi düşürürüm

Muharrem İnce'den altı ortağa trol resti.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP’li belediyelerden beslendiğini söylediği trolleri iftira atmakla suçladı. İnce, 6’lı Masa ortaklarına “Bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm" uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından trol saldırılarına maruz kaldıklarını belirten İnce, 6’lı Masa'ya rest çekerek, kendisine saldıran CHP'li trollerin PKK'lı ve FETÖ'cü hesaplarla yarıştığını söyledi.
HER GÜN YENİ BİR İFTİRA
İnce, "Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" şeklinde konuştu. İnce paylaşımında şunları kaydetti: "Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk, dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir trol saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trolü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler."