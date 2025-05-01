MASKİ’den Yenice’ye içme suyu altyapısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi İlçesi Yenice Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı yatırımları kapsamında mahallede toplam 4 bin metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattının 2 bin 145 metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen “Battalgazi İlçemize bağlı Yenice Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle yürütüyoruz" dedi.